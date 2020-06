Jedan brat blizanac pridržavao se veganske dijete, a drugi mesne: Pogledajte kako izgledaju rezultati

Hugo i Ross Turner identični su blizanci koji su odlučili napraviti istraživanje na svojim tijelima i izgledu, odnosno kako se ono mijenja s obzirom na prehranu. Dvanaest tjedana Hugo (lijevo na fotografijama) jeo je samo vegansku hranu i pridržavao se veganske dijete, dok je njegov brat blizanac jeo svu hranu s velikom količinom mesa, kako bi ustanovili razliku, prenosi boredpanda.com.

Pomogli su im znanstvenici sa sveučilišta King’s College u Londonu, koji su pratili njihovu težinu, kolesterol, tjelesnu masnoću te mnogo drugih stvari. Budući da su identični blizanci, idealni su za istraživanje kako dijete utječu na tijelo. Uz propisanu prehranu, imali su treninge izdržljivosti pet do šest puta na tjedan, kako bi se pripremili za buduće ekspedicije.

Obojica su jela isti broj kalorija, ali im se hrana razlikovala u sastavu. Nakon 12 tjedana veganske dijete, Hugov kolesterol se smanjio te je on imao više energije koja nije padala tijekom dana jer mu razina šećera u krvi nije toliko padala kao prije. Uza sve to, njegov mentalni fokus bio je mnogo bolji, ali postajale su i određene negativne posljedice. Iz njemu nepoznatog razloga, izgubio je libido, ali napominje da se to može razlikovati od osobe do osobe.

Ross, koji je istraživanje započeo sa 79 kilograma i 13 posto masnoće, dobio je četiri kilograma mišića i gotovo dva kilograma masnoće, što je povećalo postotak njegove masnoće na 15 posto te je istraživanje završio s težinom od 85 kilograma. Njegov kolesterol ostao je isti tijekom cijelog istraživanja.

Na kraju su zaključili da žele provesti dulje istraživanje kako bi dobili točnije rezultate. Žele da njihovo istraživanje traje barem šest mjeseci pa sve do godine dana. Znanstvenici su također prikupili fekalne uzorke prije i nakon istraživanja te otkrili zanimljive stvari. Hugovi mikrobiomi bolje su štitili od kroničnih bolesti kao što su pretilost i dijabetes tipa 2, što dokazuje da veganska prehrana pogoduje održavanju zdravog mikrobioma. No i kod Rossa uočeni su učinci na mikroorganizme koji su se malo promijenili.

Pogledajte prestavljanje elekrtičnog bicikla Maria Ljubičića: