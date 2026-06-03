Drugačiji način oglašavanja? Vjerojatno.

Što se događa kada jedan od najpoznatijih pivskih slogana pretvorite u stvarno iskustvo? Carlsberg je dao vrlo konkretan odgovor kroz billboard iz kojeg građani mogu sami natočiti pivo.

Riječ je o aktivaciji koja na neočekivan način spaja vanjsko oglašavanje i iskustvo proizvoda. Umjesto klasične poruke koju prolaznici samo pogledaju, ovaj billboard poziva ih da zastanu, natoče čašu piva i sami procijene kvalitetu koja stoji iza slogana „Vjerojatno najbolje pivo na svijetu“.

Foto: Promo

Prvo predstavljanje održano je u Koprivnici, gradu koji nije odabran slučajno. Upravo se ondje nalazi Carlsbergova pivovara, iz koje već desetljećima nastaju piva za hrvatsko tržište, ali i za izvoz u brojne zemlje svijeta. Zato je upravo Koprivnica bila logično mjesto za početak ove priče.

Aktivaciju su simboličnim točenjem prvog piva otvorili predsjednik Uprave Carlsberg Croatia Dario Bodulica i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. Tijekom dana brojni su građani zastajali kako bi isprobali instalaciju, nazdravili i fotografirali jedan od vjerojatno najneobičnijih billboarda koji se ove godine pojavio u Hrvatskoj.

Foto: Promo

„Najbolji način da nekome pokažete kvalitetu piva jest da mu date priliku da ga kuša i sam procijeni. Upravo je to bila ideja ove aktivacije. Vjerujemo u kvalitetu našeg točenog piva i željeli smo je približiti ljudima na jednostavan, neposredan i pomalo neočekivan način“, rekao je Josip Zekić, Brand Marketing Manager u Carlsberg Croatia.

Nakon Koprivnice, billboard će tijekom ljeta gostovati i na drugim lokacijama diljem Hrvatske, gdje će nastaviti okupljati ljubitelje piva i pretvarati prolaznike u sudionike jedne drukčije oglašivačke priče.

Jer ponekad je dovoljno natočiti dobro pivo i prepustiti ljudima da sami kažu što misle. Vjerojatno.