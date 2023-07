Je li u redu dijeliti sapun sa drugim članovima obitelji? Evo što kažu stručnjaci!

Da, na sapunu mogu biti klice. Jedna studija iz travnja-lipnja 2006. u Indian Journal of Dental Research otkrila je da sapun sadrži dvije do pet različitih vrsta klica. Nadalje, studija iz srpnja 2015. u American Journal of Infection Control, provedena u bolničkom okruženju, otkrila je da je oko 62 posto sapuna bilo kontaminirano, a tekućih samo 3 posto. Bakterije koje vrebaju na sapunu mogle bi se potencijalno širiti s osobe na osobu iz dijeljenja, piše Times of India.

Prema zdravstvenim stručnjacima, neke od mikroba koje se nalaze na sapunu mogle bi uključivati ​​bakterije E. coli, salmonelu i šigelu, kao i viruse poput norovirusa, rotavirusa i stafilokoka. Neki se mogu širiti ulaskom u rane ili ogrebotine na koži, dok se drugi prenose izmetom

Čak i nakon mogućnosti prisutnosti klica, istraživači su otkrili da se čini da sapun općenito ne prenosi bolest. U rigoroznoj studiji objavljenoj 1965. znanstvenici su proveli niz eksperimenata u kojima su namjerno kontaminirali svoje ruke s oko pet milijardi bakterija. Bakterije su bile uzročnici bolesti, kao što su Staph i E. coli. Znanstvenici su potom oprali ruke komadom sapuna i dali drugoj osobi da se opere istim komadom sapuna. Otkrili su da se bakterije nisu prenijele na drugog korisnika i zaključili: "Razina bakterija koja se može pojaviti na sapunu, čak i pod ekstremnim uvjetima uporabe (teška uporaba, loše dizajnirane posude za sapun koje se ne mogu ocijediti, itd.) ne predstavlja opasnost za zdravlje."

Iako je dijeljenje sapuna uglavnom sigurno, postoji jedna infekcija koja se može prenijeti dijeljenjem sapuna. U jednoj studiji nogometaša Sveučilišta Florida iz 2008. godine, oni koji su dijelili sapun su imali veću vjerojatnost da imaju ponovljene infekcije Stafilokoka aureusa otpornog na meticilin (MRSA), infekcije stafilokokom otpornom na antibiotike. Zbog ove infekcije, američki CDC također preporučuje da se ne dijele osobne stvari poput sapuna.

Nije velika opasnost po zdravlje dijeliti sapun. Međutim, istraživanje širenja MRSA izaziva zabrinutost. Ako ne želite dijeliti sapun zbog mogućnosti rasta bakterija, možete prijeći na tekući sapun. Ako koristite sapun ili ga dijelite s članovima uže obitelji, idealno je da prvo isperete sapun, prije nego što ga upotrijebite na svom tijelu. Koristite posudu za sapun koje ispuštaju višak vode, a također je važno da posudu redovno perete.

