Je li sigurno koristiti kremu za sunčanje kupljenu prošlog ljeta? Evo što kaže kemičar...

Budući da još od prije početka ljeta na Instagramu prima slične upite korisnika, kemičar i osnivač BeautyStata Ron Robinson nedavno je odlučio kako je već krajnje vrijeme da svima odgovori na jedno od 'gorućih' ljetnih pitanja: "Možemo li slobodno koristiti i prošlogodišnju kremu za sunčanje?" A odgovor na to, kaže on, i nije tako jednostavan. "Osim što ih istek roka trajanja čini neučinkovitima, kreme za sunčanje su često pune emulgatora, boja i drugih sastojaka koji se sigurno mogu pokvariti i koje zato ne želite stavljati na svoju kožu", rekao je. A budući da zaštitni faktor kreme strogo regulira Američka agencija za hranu i lijekove FDA, kreme sa UV zaštitom trebaju imati i pečat s datumom isteka koji je FDA odobrila", kaže Robinson. Ako vaša tuba ili bočica kreme nema rok trajanja (ili se možda naljepnica izlizala pa se ne vidi), on savjetuje da na nju sami napišete datum kupnje. "Većina krema za sunčanje ima rok trajanja od oko tri godine pa samo pratite kada ste svoju kupili i otvorili".

"Dakle, ako ste prošle godine kupili kremu za sunčanje ona bi još trebala biti dobra, no ako se radi o kremi starijoj od tri godine, nemojte riskirati i bacite je", kaže kemičar i dodaje kako kremi za sunčanje rok može isteći i znatno prije predloženog roka trajanja, ako se ne pravilno ne skladišti. "Treba je čuvati na hladnom i tamnom mjestu kako bi se održala njena stabilnost i učinkovitost", objašnjava Robinson, budući da izravna sunčeva svjetlost i toplina mogu razgraditi molekule kreme koje štite od UV zračenja.

A kako ćete znati je li se krema za sunčanje pokvarila? Robinson kaže da samo provjerite njenu teksturu i boju: kreme za sunčanje kojima je istekao rok trajanja obično se odvajaju ili izgledaju grudasto, te zbog oksidacije mogu postati žućkaste ili smeđe boje. "Isto tako, ako krema ima oštar miris, to je siguran znak da je užegla i da je vjerojatno kontaminirana raznim bakterijama". Dakle, sažeo je, ovoga ljeta možete ponovno koristiti prošlogodišnju kremu za sunčanje, naravno ako joj nije istekao rok valjanosti i ako je bila pravilno pohranjena; a ako imate ikakve nedoumice, radije igrajte na sigurno i kupite novu .

