Žena na Mumsnetu piše da razmišlja o razvodu: 'Suprug svaki obrok žvače po dva sata, izluđuje me'

Mnogo je razloga zbog kojih se parovi razvode; nevjera, nedostatak ljubavi ili seksualne kemije, no vjerojojatno nije puno ljudi čulo da netko partnera uz kojeg je obećao biti u 'dobru i u zlu', želi ostaviti jer presporo jede... Možda je i naporno gledati nekog kako se za stolom 'muči' poput djeteta pred kojim je brokula, ali svejedno; može li to biti baš toliki grijeh? "Mog je dragog muža odgojio njegov tata koji je kuhar, a ja i on se slažemo oko toga da moj dragi jednostavno presporo jede. Više puta sam s njim razgovarala o tome i uvijek mi kaže da će, ako bude brzo gutao, hrana izgubiti dobar okus. Možda je u pravu ali, više od dva sata za rižu, zelene mahune i komad pite je jednostavno previše...", napisala je žena na Mumsnetu.

Voljela bi, kaže ona, biti cool i reći da joj to toliko ne smeta, ali nakon godine dana braka shvaća da joj itekako smeta. zapravo smeta. "Ja sam već opet gladna dok on završi s ručkom; zvuči kao šala ili pretjerivanje, ali zaista smo zbog toga spremni na razvod. Što da radimo?", pitala je. "A za vas koji se pitate; da, gotovo sva je hrana nakon sat vremena hladna kao led i tvrda kao kamen. Ipak, ništa mu glasno ne prigovaram jer sam načelno, osim kada jedemo, retna s njim", objasnila je.

Ipak se, kaže, kad skuha nešto ukusno uvijek pita zašto on to odmah ne pojede nego 'razvlači' po tanjuru... A iako je većina korisnika mislila kako to svejedno nije razlog za odbaciti brak, neki su komentirali da bi i njih to izluđivalo, a drugi su pak mislili da je njegovo sporo jedenje - samo taktika. "To mi zvuči kao da pokušava pobjeći od kućanskih poslova jer nitko ne ruča dva sata", piše jedna korisnica, a isto je mislilo više njih. "Bizarno. Očito to radi namjerno kako bi se izvukao od obavljanja svog dijela posla po kući ili da ne mora trčati za djecom. Odrasla osoba koja još i radi ni ne može jesti tako dugo jer ništa drugo ne bi stizala...", komentirala je druga.

A bilo je i onih kojima je ipak njena niska tolerancija na mužvo žvakanje bila bizarnija od njegove navike za stolom. "Shvaćam. Nemojte ni slučajno imati djecu s tim čovjekom!", našalio se jedan korisnik, dok su neki sugerirali i da možda za žvakanje satima možda postoji neki medicinski razlog; kao npr. eozinofilni ezofagitis – rijetko stanje koje može uzrokovati poteškoće pri gutanju.

"Izlazila sam s muškarcem koji se vječito durio i tada bi nenormalno sporo hodao pa sam morala hvatati njegov ritam... Ovo me malo podsjeća na to", podijelila je korisnica. "Pretpostavljam da zbog njegovog žvakanja ne možete otići ni u restoran, možda čak ni pozvati prijatelje k sebi na večeru ili otići k njima. Ogromna količina vremena odlazi na njegove obroke...", komentirao je netko.

