Je li moguće dehidrirati zbog pretjeranog pijenja kave? Evo što kažu stručnjaci

Prosječni kavopija konzumira više od tri šalice svaki dan, dok više od 60 posto odraslih osoba svaki dan popije barem jednu šalicu kave. Ako tijekom dana više vremena provodite pijuckajući kavu umjesto vode, možda se pitate: dehidrira li vas kava? Real Simple otkrio je nekoliko načina da točno shvatite kako vaša navika pijuckanja kave utječe na razinu hidratacije.

Ako redovito pijete kavu

Ako ste zabrinuti zbog jutarnje šalice, ne morate se previše brinuti. Svatko tko redovito konzumira kavu ili čaj s kofeinom razvit će toleranciju, a jedna šalica kave nema znatan učinak na ukupan status hidratacije.

Istraživanja su pokazala da ispijanje dvije do četiri šalice kave ima mali utjecaj na hidrataciju. Kofein u kavi je diuretik, ali redovitom konzumacijom kave taj se diuretski učinak zapravo smanjuje i minimalno utječe na izlučivanje mokraće. Ukratko, i dalje vam treba dovoljno vode, samo ne trebate pretjerano kompenzirati vodu ako redovito pijete kavu.

Ako povremeno pijete kavu

Diuretski učinak kave smanjuje se redovitom konzumacijom, no osobe koje samo povremeno piju kavu jače mogu osjetiti dehidrirajući učinak. One jednostavno nemaju istu razinu tolerancije kao ljudi koji kavu piju češće. Međutim, utjecaj nije previše intenzivan. Važno je obratiti pozornost na to kako se osjećate dok pijete kavu. Na primjer, ako češće idete u kupaonicu, možda ćete htjeti povećati unos tekućine kako biste je nadoknadili.

