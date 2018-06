Je li kava novi inzulin?

Inzulin je neizostavni dio svakodnevice svakog tko pati od dijabetesa tipa 1, a novo istraživanje otkrilo je da ga kava može zamijeniti.

Švicarski istraživači došli su do zaključka da kofeinom mogu slati 'upute' stanicama bubrega da proizvedu inzulin. To istraživanje provodili su na miševima, ali ako će to istraživanje djelovati jednako kao i na miševima, samo jedan gutljaj kave moći će zamijeniti inzulinske igle jednom zauvijek, prenosi Dailymail.

Naime, kada su testirani miševi pili kavu, imali su jednaku kontrolu nad svojim šećerom u krvi kao i oni miševi koji nisu imali dijabetes, a automatizirani sustav sprječavao je miševe da popiju previše kave.

Dijabetes je jedna od 5 najčešćih bolesti svugdje u svijetu, a iako efektivne, injekcije su daleko od savršenog tretmana za one u kritičnom stanju.

Bez inzulina, dijabetičarima šećer u krvi može jako narasti, a to rezultira glavoboljama, umoru pa čak i gubitku svijesti.

Kako bi spriječili takve događaje i olakšali oboljelima, istraživači na ETH Zurich rade na jednostavnijem i obećavajućem rješenju za koje vjeruju da će uspjeti.