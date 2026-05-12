Više od 700 prijavljenih dječjih radova na natječaj “Zeleni svijet mojim bojama”

Na dječji likovni natječaj u sklopu projekta Hrvatska divlja pristiglo je više od 700 dječjih radova iz vrtića i škola diljem Hrvatske.

Od danas, 12. svibnja, kreće javno glasanje za najbolje radove. Pregled svih radova dostupan je na linku - očekuju vas kreativni, šareni i inspirativni prikazi biljaka iz hrvatske prirode gdje svaki rad priča svoju zelenu priču.

Kako glasati?

Posjetite stranicu projekta i odaberite svog favorita. Svaki posjetitelj može glasati jednom ukupno. Glasanje traje dva tjedna: od 12. svibnja do 25. svibnja.

Top 20 radova s najviše glasova ulazi u završni krug, gdje ih ocjenjuje stručni žiri, a pobjednici će biti proglašeni početkom lipnja. Podržite trud, maštu i kreativnost djece i pomozite im da njihov rad pobijedi.

Najbolja tri rada osvajaju nagradne pakete za cijeli razred ili grupu i prikazuju se na Go2Digital digitalnim ekranima u svojoj sredini. Razred ili grupa s prvim mjestom uz to osvaja edukativno predavanje dr. sc. Dubravke Sandev, predsjednice Hrvatskog botaničkog društva.

Glasajte i budite dio ove zelene priče!