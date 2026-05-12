Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UŽIVO
FOTO Snažno nevrijeme hara Hrvatskom: Tuča pogodila dijelove zemlje, jedna osoba lakše ozlijeđena
FOTO/VIDEO Olujno nevrijeme stiglo u Zagreb. Padaju stabla, tramvaji stoje, ovako izgleda situacija u centru
FOTO Pogledajte posljedice nevremena u Zagrebu! Auti ostali zarobljeni pod granama, objavljena i dramatična fotografija udara munje
Ovaj dio Zagreba je najteže stradao, a jedna osoba je i ozlijeđena u nevremenu!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Nije samo za piće

Jedan sastojak iz kuhinje hrani biljke i tjera nametnike, tvrdi poznata vrtlarica

shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
12.05.2026.
u 15:30

Poznata vrtlarica otkrila je jednostavan trik kojim ćete otjerati štetnike, nahraniti biljke i spriječiti nastanak gljivičnih bolesti te truljenja u vašem vrtu. Za sve to potreban vam je samo jedan sastojak.

Vrtlarica poznata pod imenom profila @Trag Biljke podijelila je neobičan savjet za koji tvrdi da će vašim biljkama osigurati zdrav i ubrzan razvoj. Na društvenim mrežama dijeli savjete o vrtlarstvu u skladu s prirodom, a ovaj put oduševila je pratitelje jednostavnim trikom kojim ćete zaštititi biljke od truljenja i štetnika te im osigurati zdrav rast i razvoj. Naime, ova stručnjakinja tvrdi da je čaj od kamilice odlična prirodna alternativa agresivnim kemijskim sredstvima koja se koriste za prihranu i zaštitu od nametnika.

Savjetuje da u pola litre tople vode stavite pet vrećica čaja od kamilice. Nakon što se čaj ohladi, možete ga procijediti. U bocu s prskalicom ulijte tekućinu i dodajte još vode u omjeru 1:3. Miris kamilice odbija kukce, a njezini enzimi, kalcij i flavonoidi hrane biljku i pospješuju njezin rast. Ovaj prirodni pripravak posebno je koristan za mlade biljke i presadnice jer može pomoći u sprječavanju razvoja plijesni i truljenja korijena. Čaj od kamilice pomoći će vam i da se riješite dosadnih lisnih uši, a njegov sastav može poremetiti razvoj štetnika. 

@trag.biljke1

Ovo je način da iskoristite kamilicu za zaštitu biljaka u svojoj bašti.🌼🌼🌼 Predatorski lanac se budi i svi vi koji uzgajate po biološkim metodama sačuvajte prirodne recepte za zaštitu svojih biljaka u bašti.🌿

♬ original sound - Trag Biljke

S obzirom na to da sadrži spojeve s antifungalnim svojstvima, poput bisabolola i azulena, može pomoći u sprječavanju nastanka gljivica i truljenja korijena biljke. Iako zvuči neobično, ovaj jednostavan pripravak mogao bi biti rješenje za vaše probleme s dosadnim nametnicima. Ako izbjegavate korištenje gnojiva i pesticida koji negativno utječu na životinjski svijet i kvalitetu tla u vašem vrtu, ova bio verzija prihrane i repelenta mogla bi biti odličan izbor za vaše biljke.
Ključne riječi
jednostavan trik trag biljke Vrtlarenje u skladu s prirodom čaj od kamilice

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!