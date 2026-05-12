Jedan sastojak iz kuhinje hrani biljke i tjera nametnike, tvrdi poznata vrtlarica

Vrtlarica poznata pod imenom profila @Trag Biljke podijelila je neobičan savjet za koji tvrdi da će vašim biljkama osigurati zdrav i ubrzan razvoj. Na društvenim mrežama dijeli savjete o vrtlarstvu u skladu s prirodom, a ovaj put oduševila je pratitelje jednostavnim trikom kojim ćete zaštititi biljke od truljenja i štetnika te im osigurati zdrav rast i razvoj. Naime, ova stručnjakinja tvrdi da je čaj od kamilice odlična prirodna alternativa agresivnim kemijskim sredstvima koja se koriste za prihranu i zaštitu od nametnika.

Savjetuje da u pola litre tople vode stavite pet vrećica čaja od kamilice. Nakon što se čaj ohladi, možete ga procijediti. U bocu s prskalicom ulijte tekućinu i dodajte još vode u omjeru 1:3. Miris kamilice odbija kukce, a njezini enzimi, kalcij i flavonoidi hrane biljku i pospješuju njezin rast. Ovaj prirodni pripravak posebno je koristan za mlade biljke i presadnice jer može pomoći u sprječavanju razvoja plijesni i truljenja korijena. Čaj od kamilice pomoći će vam i da se riješite dosadnih lisnih uši, a njegov sastav može poremetiti razvoj štetnika.

S obzirom na to da sadrži spojeve s antifungalnim svojstvima, poput bisabolola i azulena, može pomoći u sprječavanju nastanka gljivica i truljenja korijena biljke. Iako zvuči neobično, ovaj jednostavan pripravak mogao bi biti rješenje za vaše probleme s dosadnim nametnicima. Ako izbjegavate korištenje gnojiva i pesticida koji negativno utječu na životinjski svijet i kvalitetu tla u vašem vrtu, ova bio verzija prihrane i repelenta mogla bi biti odličan izbor za vaše biljke.