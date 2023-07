Je li joj trebao dati slobodan dan? Žena dala otkaz jer joj šef nije dopustio da izostane s posla i odvede psa na eutanaziju

Na popularnom forumu Reddit povela se rasprava nakon što je jedna žena ispričala kako njezin šef na poslu nije imao razumijevanje za njezin gubitak ljubimca. Naime, korisnica @hopechaynn objasnila je kako je dala otkaz na poslu jer joj je šef zamjerio što je htjela uzeti slobodan dan da odvede psa na eutanaziju, a njihovu je prepisku objavila na Redditu, piše Mirror.

U prvoj poruci napisala mu je da ima hitan slučaj u obitelji te da neće stići na posao, a on joj je odgovorio da mora doći u smjenu te usput pitao "što je toliko hitno". Objasnila mu je da je bezuspješno pokušala naći zamjenu i napisala da mora odvesti svog psa na eutanaziju.

"To nije baš najbolji razlog za izostanak s posla", odgovorio joj je šef. Žena je ostala šokirana njegovom reakcijom i obavijestila ga je da daje otkaz. Njezina priča izazvala je šokirane reakcije korisnika koji su stali na njezinu stranu, a za poslodavca baš i nisu imali lijepe riječi.

"Gubitak kućnog ljubimca zahtijeva vrijeme za tugu, tvoj šef je užasna osoba", napisala je jedna osoba, a druga je dodala: "Gubitak psa je 100 posto hitna situacija u obitelji". "On uopće ne bi ni trebao procjenjivati je li to hitna situacija", komentirala je treća osoba. "Nikad im ne objašnjavaj o kakvoj je hitnoj situaciji riječ, to ih se ne tiče. Uostalom, nijedan razlog im neće biti dovoljno dobar", glasio je još jedan komentar.

