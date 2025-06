Je li identitet poznatog Zodijaka konačno otkriven?

Kad je u redakciju San Francisco Examinera 4. kolovoza 1969. stiglo pismo s legendarnomrečenicom “Dragi uredniče, piše vam Zodijak”, započeo je misterij dug više od 50 godina. Sve do 1974. raznimediji i policijske postaje dobili su četiri pisma s pravopisnim grešakama išiframa, po čemu je ovaj zločinac i danas naširoko poznat. Iako je prvo pismo dešifrirano odmah 1969., ostala su ostala neriješena sve do 2020., kad je dešifrirano i pismo poznatokao šifra Z340. U prvom pismu, Zodijak objašnjava svoju motivaciju za ubojstva, dok u drugom otkriva svoju opsjednutost smrću, okupljanjem “robova” za zagrobni život te želju da izazove strah i zbunjenost. Ostala dva pisma i dalje ostaju neriješena. Upravo zbog svoje tajnovitosti Zodijak je i dobio svoje ime, a njegov identitet do danas nije otkriven.

Ono po čemu se ovaj ubojica istaknuo je njegov šarolik modus operandi - često je koristio različita oružja i zločine je činio na raznim lokacijama. Sve to policiji je dodatno otežalo istragu. U prilog rješavanja ovog slučaja nisu išla ni već spomenuta pisma koja su često sadržavala šifre i kriptograme. Sve to dovelo je do toga da se slučaj Zodijak s vremenom proglasi neriješenim, a tijekom vremena se povremenootvarao i zatvarao. Zbog svega toga, ovo je postao možda najpoznatiji neriješeni slučaj serijskog ubojice. Od 2020. slučaj Zodijak ponovno ima aktivan status.

Iako je tijekom istrage ispitano otprilike 2500 ljudi, tek je nekolicina smatrana legitimnim sumnjivcima. Unatoč velikom broju ispitanika, u javnost je izašao jako mali broj imena, a status službenog osumnjičenog od strane policije imao je samo Arthur Leigh Allen. Zbog nekih svojih osobina i prijašnjih zločina, odgovarao je psihološkom profilu ubojice. Pojedine izjave i činjenica da se nazivao “Zodijakom” prije nego što su ubojstva započela također su doprinijela sumnji, osobito jer su u njegovu domu pronađeni uznemirujući predmeti (npr. secirane životinje, krvavi noževi, ...). No zbog nepodudaranja DNK i otisaka prstiju policija ga nije mogla povezati smjestom zločina.

Među osumnjičenicima našli su se i Richard Gaikowski, novinar i urednik koji je živio u blizini područja u kojem su se događala ubojstva i čiji je izgled odgovarao policijskoj skici te Earl Van Best Jr., kojeg je vlastiti sin optužio tvrdeći da postoji fizička sličnost i djelomična podudarnost DNK i otisaka prstiju, ali i brojni drugi. U novije vrijeme Zodijakom se smatra Gary Francis Poste, kojeg je istaknula amaterska istraživačka skupina Case Breakers. Sumnju na njega bacalo je nekoliko činjenica - živio je ublizini zločina, na čelu je imao ožiljke slične onima sa slice ubojice, imao je istu veličinu stopala kao Zodijak, a njegovo ime navodno se može pronaći u Zodijakovim šiframa. Čak je i FBI potvrdio da se Poste nalazio na službenoj listi osumnjičenih, dok je njegov DNK djelomično odgovarao profilu. No manjak čvrstih dokaza i njega je isključio.

Niti jedan od ovih muškaraca zbog manjka izravnih forenzičkih dokaza nije proglašen Zodijakom. No francusko-marokanski konzultant Fayçal Ziraoui 2020. izjavio je kako je uspio dešifrirati Zodijakova preostala dva pisma, Z32 i Z13, a time i identitet ubojice. Prema njegovim tvrdnjama, ubojica je Lawrence Kaye. Upravo je Kaye bio predmetom interesa policajca Harveyja Hinesa.

U premijeri filma "Dešifriranje enigme Zodijak", Fayçal Ziraoui iznijet će svoje teorije i dovesti dopotencijalnog rješenja misterija dugog više od 50 godina.