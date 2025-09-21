Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
Najnovija danska studija

Je li bolje biti premršav ili predebeo? Znanstvenici imaju odgovor i - mogao bi vas iznenaditi

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
21.09.2025.
u 11:32

Najnovija danska studija donosi iznenađujuće zaključke: pretjerana mršavost može biti smrtonosnija od blage pretilosti ili prekomjerne težine. Istraživači su pritom istaknuli i fenomen koji se često opisuje kao “debeo, ali u formi”.

Znanstvenici su pratili 85.761 osobu kroz pet godina, a u tom je razdoblju preminulo 8 % sudionika (7.555 ljudi). Među njima je bilo 81,4 % žena, a prosječna dob na početku istraživanja bila je 66,4 godine. Rezultati su pokazali da osobe s prekomjernom težinom (BMI 25–30) ili blagom pretilošću (BMI 30–35) nisu imale veću stopu smrtnosti u odnosu na one s “idealnim” BMI-om od 22,5–25, prenosi Daily Mail.

S druge strane, osobe u kategoriji pothranjenosti (BMI ispod 18,5) imale su 2,7 puta veći rizik od smrti. Čak i oni na donjoj granici zdravog raspona (BMI 18,5–20,0) imali su dvostruko veću vjerojatnost da će umrijeti, dok su osobe s BMI-om 20–22,5 imale 27 % veći rizik. Umjereno povišen BMI nije bio toliko opasan – tek je kod pretilosti drugog stupnja (BMI 35–40) zabilježen 23 % povećan rizik od smrtnosti.

Zašto je pothranjenost opasnija?

Voditeljica istraživanja, dr. Sigrid Bjerge Gribsholt iz Sveučilišne bolnice Aarhus, upozorila je da na rezultate može utjecati i obrnuta uzročnost – odnosno činjenica da mnogi ljudi izgube kilograme zbog bolesti, a ne obrnuto. Ipak, naglašava da nalazi jasno pokazuju kako preniska težina nosi ozbiljne rizike za dugovječnost.

Bolest, a ne sama niska težina, često povećava rizik od smrti, što može stvoriti dojam da je viši BMI zaštitni faktor. Ali u skladu s ranijim istraživanjima, vidimo da pothranjenost ostaje ozbiljan rizični faktor”, objašnjava dr. Gribsholt.

Ova studija nadovezuje se na nedavna otkrića da i vitke osobe mogu biti u riziku od srčanih bolesti zbog visceralne masnoće – one koja se nakuplja duboko u tijelu, oko jetre, želuca i crijeva. Za razliku od “vidljive” masnoće ispod kože, ova opasna masnoća nije lako uočljiva, ali značajno povećava rizik od ubrzanog starenja srca i krvnih žila.

Znanstvenici su otkrili da oblik tijela također igra važnu ulogu. Muškarci s masnoćom u području trbuha (“oblik jabuke”) imaju brže starenje srca, dok žene s masnoćom raspoređenom oko bokova i bedara (“oblik kruške”) imaju zdravije i mlađe srce.

Dakle, ni pretjerana mršavost ni teška pretilost nisu dobar put prema dugovječnosti. Iako blaga pretilost ne mora značiti kraći život, ključ zdravlja ipak ostaje u balansu, pravilnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i redovitim liječničkim pregledima.

Ne morate se sramiti: Ovo je sedam 'odvratnih' stvari koje naše tijelo mora raditi kako bismo bili zdravi
1/8
Ključne riječi
srce srčani udar mršavost debljina oblik tijela Istraživanje tijelo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još