Istraživanje pokazalo: Evo koliko često muškarci zapravo masturbiraju

Prema podacima istraživanja o seksualnom zdravlju i ponašanju provedenom na muškarcima između 25 i 29 godina u Velikoj Britaniji, navike masturbiranja kod muškaraca se razlikuju, prenosi MindBodyGreen. Neki to vole raditi svakodnevno, ali ima i onih koji ne pronalaze zadovoljstvo u tome.

Gotovo četvrtina ispitanih muškaraca masturbira nekoliko puta mjesečno, dok nešto manje od četvrtine njih to radi dva do tri puta tjedno. Samo nekolicina muškaraca, njih 17 posto, nije masturbiralo protekle godine, dok 15 posto to radi nekoliko puta godišnje.

U usporedbi s istraživanjem iz 2008. godine na Britancima u dobi između 16 i 44 godine pokazalo je da je 73 posto muškaraca masturbiralo u posljednja četiri tjedna, u usporedbi s 37 posto žena.

- Postoji puno varijacija u tome koliko ljudi masturbiraju i to varira tijekom našeg života zbog zdravlja, stresa, obaveza, želje, partnerstva s drugima… - kaže terapeutkinja za seks i odnose Shadeen Francis.

Može li se previše masturbirati?

Koliko je samozadovoljavanja previše, ovisit će od osobe do osobe.

- Ne postoji objektivna mjera koliko bi se netko trebao samozadovoljavati, objašnjava Francis. - Vaše je zdravlje individualna briga. Ako vam masturbacijske navike uzrokuju mentalne, emocionalne ili tjelesne probleme, to je pokazatelj da se možda samozadovoljavate više nego što je trenutno zdravo za vas. -

Međutim, masturbacija u normalnim količinama ima neke pozitivne posljedice, poput smanjenja stresa i poboljšanja raspoloženja, povećanje tolerancije na bol te smanjenje rizika od raka prostate, kao i poboljšanje libida, ali i kvalitete spavanja.

