Istraživanje otkriva: Zašto djevojke ne mogu odoljeti tipovima koji su na glasu kao 'loši dečki'?

Mnoge žene su barem jednom izlazile s nekim tko ima status 'lošeg dečka', ili barem znaju kako je to zbog iskustva svojih prijateljica. Često se postavlja pitanje zašto su upravo takvi muškarci privlačni ženama i zašto im žene ne mogu odoljeti čak i kada im je potpuno jasno da takva veza neće završiti dobro.



Jednim dijelom odgovor na ovo pitanje daje biologija, a drugim dijelom su se za to pobrinuli znanstvenici provodeći razna istraživanja, prenosi GH.



Što je uopće definicija 'lošeg dečka' i kako ga prepoznati?

Takvi tipovi su uglavnom buntovnici. Čine se nedostižni i bezosjećajni, a reakcije su im često impulzivne. S druge strane, znaju kako osvojiti ženu slatkim riječima i gestama.



Razna istraživanja pokazala su da žene od takvih muškaraca zapravo žele samo seks. Posebno su im privlačni oni koji dobro izgledaju i to sredinom menstrualnog ciklusa - kada su najplodnije. Za vezu ipak traže nekoga tko je iskren i tko ih poštuje, a izbjegavaju one koji su bezobrazni i bahati. Rezultati istraživanja potvrdili su da žene vrlo lako prepoznaju 'loše dečke' i da su zapravo svjesne kakvi su od samog početka.



Jedan od razloga zašto su toliko neodoljivi je mogućnost izražavanja sebe kada smo kraj njih. Djevojke često potiskuju bunt tijekom odrastanja, odgaja ih se da budu mirne i pristojne, ali kad tad bunt vezan za mnogo stvari mora izaći na vidjelo. Kada su kraj muškarca koji glasi za takvog, one osjećaju slobodu da izraze sebe i svoju 'divlju' stranu. U osnovi, privlače nas osobine u drugima za koje bismo i sami željeli da ih imamo.

Loši dečki mogu biti dobrodošla promjena u odnosu na uobičajene tipove partnera, pogotovo ako je ženama dosadno. Odnos s takvim muškarcem može djelovati 'uzbudljivo i zabavno' ali izlasci s njima mogu imati i velike nedostatke, poput povrijeđenih osjećaja, tučnjava ili čak ovisnosti i kriminalnih dosjea. Oni su ponekad i svojevrstan tabu što dodatno povećava njihovu privlačnost. Kad želimo nešto što ne možemo ili ne bismo trebali, naša želja za tim raste eksponencijalno.



U ženama je prirodna sklonost i privlačnost prema nekome tko ih može zaštititi, netko tko je dovoljno čvrst da se suoči s opasnim situacijama i problemima, pa se tako osjećaju zaštićenije kada su s 'lošim' tipom. Ipak, takvi tipovi i sami donose neke probleme - oni nisu tako skloni skrasiti se i biti samo s jednom ženom.



Još jedna stvar koja je ženama urođena je potreba da dobro utječu na muškarca i da se isti zbog njih promijeni na bolje. Žele vidjeti u 'lošem dečku' nešto dobro i biti ta žena za koju će on tvrditi da ga je promijenila. Nažalost, to je težak posao i nerijetko neuspješan. Muškarci koji se ne žele mijenjati u većini slučajeva neće. Primjerice, istraživanja pokazuju da će muškarci koji su varali vjerojatnije biti nevjerni i u budućim vezama.



Testosteron koji ih čini odvažnima, avanturistima i buntovnicima učinit će ih manje spremnima poštivati ​​pravila veze i braka. Ako bi ga žena uspjela promijeniti, on više ne bi bio loš dečko kojeg smatra tako neodoljivim.