Imate problema u krevetu? Stručnjakinja otkriva kako izdržati duže tijekom seksa!

Preuranjena ejakulacija, situacija kada se tijekom seksa dođe do vrhunca i prebrze ejakulacije, pogađa svakog trećeg muškarca u nekoj fazi života. To može biti izuzetno frustrirajuće za oba partnera, dovodeći seks do naglog i nezadovoljavajućeg kraja. Nedavno istraživanje pokazalo je da je prosječno vrijeme potrebno za ejakulaciju tijekom spolnog odnosa oko pet i pol minuta. Iako to varira kod muškaraca. U studiji je vrijeme ejakulacije bilo u rasponu od 30 sekundi do 44 minute. Prerana ejakulacija osobito je česta kod mlađih, manje iskusnih muškaraca, ali može utjecati na sve muškarce, prenosi The Sun.

Također, može biti uzrokovana fizičkim ili medicinskim problemima, kao što su problemi sa štitnjačom ili prostatom, i lijekovima. Iako je za većinu muškaraca uzrok psihološki ili emocionalni. Dakle, što možete učiniti da duže izdržite za vrijeme seksa? Stručnjakinja tvrdi da seks počinje u vašoj glavi, pa što se više brinete, veća je vjerojatnost da će se dogoditi. Kako biste izbjegli neugodnosti, razgovarajte s partnericom. Možda će vas moći razuvjeriti i opustiti. Nemojte imati seks na brzinu. Provjerite jeste li spremni, osjećate li se ugodno i da vas nitko ne uznemirava.

Zatim se svakako usredotočite na predigru. Seks nije samo penetracija. Ne samo da će to produžiti iskustvo, već će i pomoći u izgradnji vaše veze. Neki muškarci smatraju da im razmišljanje o drugim stvarima tijekom seksa pomaže dulje izdržati jer su rastreseni. Ako se problem nastavi događati, dogovorite se da na neko vrijeme spolni odnos skinete s dnevnog reda. 'Strah od izvedbe ponekad nestane sam od sebe kada prestanete sa seksom', tvrdi stručnjakinja, 'Umjesto toga uživajte u dodirivanju, ljubljenju i oralnom dovođenju jedno drugog do orgazma'.

Ako i dalje imate probleme, mogao bi vam pomoći i razgovor sa stručnjakom, pa razmislite o seksualnoj terapiji. Neka vam ne bude neugodno govoriti o vašem problemu - njihov je posao da vam pomognu. Posjetite svog liječnika ako iznenada razvijete problem s odgodom orgazma ili ako se to poklopi s novom dijagnozom ili lijekom.

