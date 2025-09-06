Imate li ovu biljku u svom domu? Budite oprezni jer može biti kobna za vašu mačku

Mnoge stvari i biljke koje za nas djeluju potpuno bezazleno mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za naše kućne ljubimce. Psi i mačke često istražuju svijet njuškanjem, grickanjem ili jedenjem biljaka i predmeta koji im nisu namijenjeni, a neki od njih mogu biti otrovni ili izazvati zdravstvene probleme. Kupovina cvijeća i biljaka za ukrašavanje doma donosi radost mnogim ljudima. Iako prekrasna flora može uljepšati interijer vašeg doma, neke biljke i cvijeće mogu biti otrovni za vašeg ljubimca.

Postoji jedna posebna vrsta biljke koja je prilično česta i predstavlja značajnu opasnost za mačke jer je vrlo otrovna i može dovesti do ozbiljnog oštećenja bubrega ili srca, pa čak i smrti. Vlasnici kućnih ljubimaca upozoravaju se da ne drže ovu biljku u svom kućanstvu ili barem u dohvatu svojih mačaka, piše Daily Express. Radi se o ljiljanu. Brojne vrste ljiljana predstavljaju ekstremni rizik od toksičnosti za mačke, pri čemu svaki dio biljke, uključujući latice, lišće, stabljike i pelud, potencijalno može izazvati ozbiljno oštećenje bubrega, pa čak i smrt ako ga ljubimci konzumiraju.

To obuhvaća najopasnije vrste, uključujući uskršnje, tigraste, dnevne, azijske, japanske i zvjezdane ljiljane. Čak i male količine ovih ljiljana mogu biti opasne te je hitna veterinarska skrb neophodna ako mačka konzumira bilo koji dio ovih biljaka. Iako ne izaziva svaka vrsta ljiljana istu razinu oštećenja bubrega kao "pravi" ljiljani i dnevni ljiljani, neke vrste poput mirnog i calla ljiljana i dalje mogu izazvati iritaciju usta i probavne probleme ako ih mačke pojedu. Ljekoviti ljiljan, iako ne šteti bubrezima, ostaje otrovan za mačke i utječe na rad srca.

Matt Cayless, osnivač marketinške agencije za kućne ljubimce Bubblegum Search, je upozorio da bi vlasnici mačaka trebali biti svjesni da mnoge uobičajene sobne biljke mogu predstavljati opasnost za njihove ljubimce. "Mirni ljiljani, na primjer, sadrže kristale kalcijevog oksalata koji mogu iritirati mačja usta, jezik i grlo ako ih progutaju. Uvijek istražite biljke prije nego što ih unesete u dom s mačkama i držite otrovne sorte izvan dohvata", objasnio je.

S druge strane, orhideje obično nisu otrovne za mačke i općenito se smatraju netoksičnima. Iako mogu biti među sigurnijim sobnim biljkama za mačke, vlasnicima mačaka se i dalje savjetuje da budu oprezni u vezi s mačkama koje konzumiraju velike količine biljke i njezinih cvjetova jer to i dalje može izazvati blage želučane tegobe, povraćanje ili proljev kod mačaka. Isto tako, suncokreti nisu otrovni za vašu mačku, ali njihovo gutanje u velikim količinama može potencijalno dovesti do blagih probavnih smetnji, povraćanja ili proljeva.