Trebate li svoju mačku izvoditi u šetnju? Stručnjaci su napokon otkrili odgovor

Mnogi vlasnici mačaka često se pitaju treba li svoje ljubimce voditi u šetnju ili je to nepotrebno. Dok je šetnja za pse svakodnevna rutina, mišljenja o šetanju mačaka su podijeljena, a brojni ljudi nisu sigurni hoće li to njihovim mačkama donijeti korist ili stres. Stručnjaci su odlučili podijeliti savjete o tome je li to dobra ideja, a istovremeno su pružili ključne informacije koje vlasnici mačaka trebaju znati.

"Većina mačaka ne uživa biti vezana, posebno tijekom duljeg razdoblja. Zbog toga i drugih razloga, savjetovali bismo vam da ne šetate svoju mačku", rekli su iz dobrotvorna organizacija za životinje Blue Cross. Objasnili su da su mačke prirodno znatiželjne i da, za razliku od pasa, mačke radije istražuju same i sa sigurnog mjesta. Korištenje pojasa i povodca vjerojatno će kod njih izazvati paniku, piše Daily Express.

Mačke su također prirodno vezane za svoj dom i trebaju osjećati da mu imaju pristup u svakom trenutku, pa ih boravak na uzici sprječava da pristupe vlastitom prostoru. Još jedan važan razlog je taj što ako se povodac ispusti ili mačka pobjegne iz pojasa, malo je vjerojatno da će se vaša mačka vratiti k vama, što je dovodi u opasnost od automobila na cesti i drugih prijetnji, objasnili su iz dobrotvorne organizacije.

Ipak, neke mačke će "podnijeti" pojas za šetnju ako ih na njega polako navikavate, posebno dok su još mlade. Iz organizacije su poručili ljudima koji žele šetati svoju mačku u pojasu da razmotre razloge koje su naveli i da se odluče za sigurno, mirno područje daleko od prometnih cesta i pasa koji slobodno trče. "Postoji mnogo drugih, sigurnijih načina za vježbanje vaše mačke", zaključili su.