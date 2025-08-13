I vašoj mački je vruće: Evo kako je održati hidriranom tijekom visokih temperatura

Ljeto donosi visoke temperature koje mogu biti izazovne ne samo za nas, već i za naše ljubimce, uključujući mačke. I one osjećaju vrućinu, pa je važno paziti na njihovu udobnost i zdravlje tijekom toplih dana. Premda mačke često izgledaju kao da uživaju u suncu, prekomjerna vrućina može dovesti do dehidracije, toplotnog udara i drugih problema. Dehidracija može uzrokovati niz zdravstvenih problema kod mačaka, uključujući smanjenu cirkulaciju što dovodi do disfunkcije više organa, nemogućnost kontrole tjelesne temperature, srčane aritmije i neurološke disfunkcije.

Zbog toga je važno paziti da vaše mačke ne dehidriraju, a to je lakše nego što zvuči. Da bi pomogao, stručnjak za ponašanje mačaka Jackson Galaxy podijelio je svoje najbolje savjete kako osigurati da vaša mačka ostane hidrirana tijekom toplinskih valova, piše Daily Express. "Hidratacija je važna, posebno ljeti kada svi gubimo tekućinu, bilo da je gubimo iz čela ili šapa. U svakom slučaju, jako je važno imati na umu nekoliko stvari da biste osigurali da vaša mačka dobije što više hidratacije", rekao je. Ovo su tri savjeta koja je podijelio.

1. Ponudite razne mogućnosti hidratacije: "Broj jedan bila bi raznolikost. Mačkama se sviđa raznolikost, zato se pobrinite da imaju i fontane i običnu stajaću vodu", rekao je. Preporučio je nekoliko opcija za vodu, uključujući posude s niskim stranicama, posude s visokim stranicama, duboke posude, pa čak i čaše za vodu. "Mačke vole piti iz vaše čaše, i iz fontane također. Tekuća voda je ključna kod mačaka", rekao je.

2. Lokacija vode: "Pobrinite se da vode imate po kući. Ako mislite da će mačke voljeti samo jedno mjesto, varate se. Zato smjestite posude s vodom na mjesta koja će im se stvarno svidjeti", savjetovao je Galaxy. Također je naglasio da posude treba držati podalje od područja u kojima mačke ne žele biti.

3. Nije sve samo o vodi: Stručnjak je objasnio da mačke potječu od životinja pustinjskog podneblja i zato dobivaju 70 posto ili više tekućine iz hrane. Zbog toga je pozvao vlasnike mačaka da im daju hranu s visokim udjelom vlage, a također ističe da su mokre grickalice odlična opcija.

"Stoga se pobrinite da imate puno izvora tekućine svih oblika i veličina na različitim mjestima po kući. I pazite da svojim mačkama dajete mokru hranu ili mokre poslastice", rekao je Galaxy. Neki vlasnici mačaka također su podijelili svoje savjete u komentarima. "Uvijek miješam mokru hranu svojih mačaka s vodom da bih bio dodatno siguran da su dovoljno hidrirane", napisao je jedan korisnik.

Nije uvijek lako primijetiti je li vaša mačka dehidrirana, ali neki simptomi na koje treba paziti uključuju gubitak apetita, slabost ili letargiju, ubrzan rad srca, otežano disanje ili slinjenje, drhtavicu te promjene u obrascima mokrenja. Ako ste zabrinuti, odmah se obratite veterinaru.