Ima li vaš partner seksualne fantazije i koje su to? Evo kako ćete to otkriti!

Nije svima, pa tako ni onima u vezi, uvijek ugodno razgovarati o seksu, a pogotovo kada se radi o stvarima koje vas pale u krevetu. Naime, kad je seks u pitanju gotovo svi imaju nešto što se smatra "čudnim", ali ih to uzbuđuje. Tako i vaš partner može misliti da su neke njegove sklonosti perverzne, pa ih radije zadržava za sebe. No, postoje mali trikovi uz koje možete ohrabriti svog partnera da vam otkrije svoje seksualne želje i fantazije, piše Your Tango.

Otkrijte u koje doba dana je vaš partner obično najviše napaljen: Život može biti užurban. Dovoljno je teško uskladiti raspored, stoga je dobro otkriti kada se oboje osjećate najraspoloženije. Je li to jutro ili noć? Je li to kad mu je dosadno na poslu ili kad se prvi put vidite nakon što dođete kući? Morate saznati! Shvatite kada je najveseliji i iskoristite to vrijeme da ga počnete ispitivati ​​što ga pali. On će biti puno raspoloženiji za odgovor.

Razgovarajte o najboljem seksu koji ste ikad imali: Ako je vaša veza ozbiljna i dugotrajna možete ga pitati o seksualnom iskustvu koje je najviše ispunilo njegova očekivanja i iz detalja otkriti što je to što ga uzbuđuje. Ako mu je neugodno, možete vi prvi ispričati svoje iskustvo. Oboje trebate za sebe zadržati imena ili opise osoba s kojima ste imali to iskustvo i usmjeriti se na pojedinosti koje su upravo taj seksualni odnos učinile posebnim.

Ako vam je neugodno o tome pričati, pogledajte erotski film: Pronađite film koji prikazuje ono što vas zanima, ili sumnjate da zanima vašeg partnera, držite prst na tipki za pauzu i neka film bude nešto što će vas seksualno opustiti. Ako primijetite da tijekom nekih scena vaš partner djeluje zbunjeno ili da se čak srami, to je vjerojatno znak da mu se sviđaju.

Napravite listu želja: Oboje napišite na papir po tri želje i predajte jedno drugom. Već samom tom razmjenom seksualnih želja uzbuđenje će postajati sve veće i otvorit će se prostor za eksperimentiranje i dijalog.

Obratite pažnju na njegove postupke tijekom seksa: Pratite što ponavlja svaki put, primjerice voli li vas povući za kosu ili udariti po stražnjici. Ne mora biti ništa od navedenog, jednostavno pratite što ga uistinu uzbuđuje, a možete ga to i pitati dok ležite u krevetu nakon seksa.

