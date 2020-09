Ima 20 godina i zaručnika od 49 pa tvrdi: 'Volim kad me njegovi unuci nazivaju bakom'

Hannah Ennis (20) svog sadašnjeg zaručnika Sama Pruetta (49) upoznala je kada su počeli raditi zajedno u uredu kao službenici. Iako je za njega prvo mislila da je ‘tvrdoglavi starac’, nakon svakodnevnih druženja i razgovora, između njih razvila se ljubav, kako prenosi Daily Mail.

Dijeleći strast prema fotografiji, putovanjima, filmovima i igrama, službeno su postali par na Valentinovo 2020. godine. Obje obitelji para imale su negativno mišljenje prema njihovoj vezi, s tim da je njezina obitelj mislila da je Sam s njom zbog toga što je ona mlada, a njegova obitelj da je Hannah s njim zbog novca, unatoč činjenici što je Hannah zarađivala više od njega.

U srpnju ove godine, par je odlučio napustiti posao i preseliti se u Teksas kako bi započeli novi zajednički život. Tada je 1. kolovoza 2020., manje od šest mjeseci nakon prvog spoja, Hannah zaprosila Sama na njihovom omiljenom mjestu kraj oceana.

Iako je Samova djeca, koja su starija od Hannahe, izbjegavaju zvati mamu, postala je ‘baka’ Samovim unucima te kaže da voli kad je zovu ‘Nana’.

- U početku mi izlazak sa Samom nije bio na pameti. Iskreno sam mislila da je pomalo tvrdoglav i prestar za mene. Nikad se nisam zamišljala s njim. Nakon što smo se počeli družiti i pustila sam da me srce vodi, znala sam da ga moja duša treba. Ima nevjerojatnu dušu i srce. On je najbolja osoba koju sam ikad upoznala - kaže Hannah.

- Naša veza jednostavno funkcionira. Postoji nekoliko malih mana, poput načina na koji radimo pojedine stvari, imamo malo drugačije ideje o roditeljstvu i drugačija životna iskustva, ali ništa važno. Rasprava o braku i djeci bila je najteža stvar. Imam dvadeset godina i želim djecu i brak, ali Sam ima četvero djece i bio je u neuspješnom braku koji se raspao posljednjih godina. Želi se oženiti i imati još djece, ali to nije nešto o čemu svakodnevno razmišlja. Trenutno pokušavamo dobiti dijete, dodaje.

Iako joj je drago da je postala baka, ponekad joj je teško razmišljati o tome sa samo 20 godina. Ipak, Hannah vjeruje da je njihova veza puno posebnija od njezinih prethodnih s muškarcima njezinih godina jer je Sam zreo i pun poštovanja.

- Kad svakog dana vidite nekoga i vaše se srce osjeća sretnim i potpunim, tada znate da ste istinski zaljubljeni. Ta osoba ne mora nužno biti vaše dobi i u potpunosti savršena, bitno je da se volite. Kad voliš nekog, to jednostavno znaš, propitkivanje nije potrebno. Čak i ako su dvadeset devet godina stariji, srce će ti dati do znanja da je to to, tvrdi Hannah.

