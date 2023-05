Htjela je ‘balayage’, ali ono što je dobila ju je šokiralo: 'Frizerka mi je blokirala broj telefona!'

Cathy iz SAD-a na TikTok-u je objavila video kako bi pokazala ljudima što je frizerka napravila s njezinom kosom, a mnogi su se složili da je njezina reakcija opravdana. U snimci objavljenoj na njezinom računu @caatvee, Cathy je rekla: "Danas sam otišla napraviti balayage na kosi misleći da će to biti sjajna transformacija." Mlada je žena bila u salonu šest i pol sati, uz dvije runde izbjeljivanja, toniranja, sušenja i šišanja.

Nakon toliko vremena provedenog u salonu, pretpostavili biste da će kosa ispasti nevjerojatno, ali to nije bio slučaj. Cathy je pokazala krajnje rezultate transformacije svoje frizure, a bilo je jasno da je uzrujana ishodom. Dok joj je prednji dio kose izgledao dobro, stražnji je bio neujednačen i nije bio dobro ujednačen s ostatkom kose. Blokovi različitih boja bili su jasno vidljivi i nimalo slični onome kako bi balayage trebao izgledati, piše The Sun.

"Potiljak mi je grozan, vidi se linija koja odvaja moju boju kose od druge boje. Ne izgleda prirodno niti se stapa. Poludjela sam nakon što sam se vratila kući od svojih sestara", ispričala je. Da stvar bude još gora, kada je od frizerke tražila povrat novca, tvrdi da je ona blokirala njezin broj.

Isječak je brzo postao viralan s više od 65 tisuća pregleda i 39 tisuća lajkova. Ljudi su brzo počeli pisati svoja mišljenja u komentarima na video. Jedna je osoba napisala: "Kako su te pustili da tako odeš?" Drugi je komentirao: "Vrati se i pitaj ih jesu li slijepi da ne vide kosu od iza." "Najgore je što je frizerka to vidjela i nije ti ništa rekla, samo te pustila da izađeš ovako", dodao je treći. Četvrta osoba je također bila zgrožena: "To je neprihvatljivo i ona je to znala. Tako mi je žao curo!"

