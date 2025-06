Hrvoje Kroflin u dvorcu Bračak kuhao s učenicima, a jelo se uz sjajna zagorska vina

Zagorska vina već su se poodavno odmaknula od opisa ‘za nekaj vu kleti’ i stigla do svjetski nagrađivanih vinskih dragulja. Boris Drenški s vinima svoje vinarije Bodren međunarodno je najnagrađivaniji hrvatski vinar na prestižnom ocjenjivanju Decanter. Tom stazom kreću se zadnjih godina i brojni drugi, sve brojniji zagorski vinari čija se vina mogu probati i u zaista krasnim ambijentima njihovih vinarija smještenih na zagorskim bregima ili možete imati sreće pa neka od ponajboljih probati u ambijentu Dvorca Bračak, i to u kombinaciji s virtuoznom kuhinjom Hrvoja Kroflina, chefa ponajboljeg zagrebačkog restorana Mano2.

Uoči 57. Sajma vina koji se održao na Bedekovčanskim jezerima organizirana je večera koja je bila sjajan uvod u još jednu izložbu zagorskih vina. Ali, bila je to i po nečemu drugome sasvim posebna večera. Hrvoju Kroflinu asistirali su učenici Srednje škole Zabok

odnosno tamošnjeg Centra za ugostiteljstvo i turizam, a to je ispalo doista kao da smo s Kroflinom u njegovu Mano2. Time se, očito, pokušavalo podvući da se u ovoj županiji nastoje uvijek voditi izvrsnošću, kako je Jasna Petek, zamjenica župana Željka Kolara, i istaknula na početku, rekavši da je ‘izvrsnost nit vodilja svih županijskih projekata’.

Foto: Privatna arhiva

Na toj večeri, osim vinara i medijskih ljudi, bili su tako i predstavici najuspješnijih zagorskih tvrtki. No vino i hrana bili su glavni razlog našeg okupljanja. Kroflin je u potpuno drukčijem ambijentu u odnosu na restoran još jednom pokazao kako je dobar chef naprosto dobar chef te je uz četiri odlična zagorska vina pripremio i jela koja su osmišljena upravo za ovu večeru.

Chef je uspješno nastojao u svakom jelu obuhvatiti što više okusa našeg šireg područja pa je tako kao hladno predjelo poslužena salata od bonela graha koja se sastojala, naravno, od ovog ukusnog krupnog graha iz biodinamičkog uzgoja s dodatkom bučina ulja, odležanog vinskog octa iz 1996., ukiseljenih lisičarki, samonikle kiselice, usoljene guščje jetre i domaćeg misa od graha. Sa salatom poslužen je Hercegov rajnski rizling berbe 2023. Interesantno je bilo što smo i svježiji, berbe 2024. mogli probati na priređenom baru gdje se prije večeri moglo probati još vina ovoga kraja. Bio je to sjajan par, više nego dobar uvod za nastavak.

A u nastavku je posluženo toplo predjelo, jadranski škamp sa selekcijom gljiva à la creme, na žumanjku kuhanom u masti, uz mladi grašak, prženu artičoku i pjenu od carbonara umaka za koji je korištena domaća panceta. Punom jelu parirala je Posavčeva graševina berbe 2023., koju je poznati vinski stručnjak Saša Špiranec, koji je predstavljao sva vina, istaknuo kao primjer zbog kojeg voli zagorske graševine. One su aromatskim profilom manje naglašene od svojih parnjaka s istoka zemlje, a ujedno su osvježavajuće i ukusne pa su prikladne upravo za tople dane koji, vjerujemo, ipak dolaze.

Foto: Privatna arhiva

Kao glavno jelo poslužena su maestralno pripremljena pačja prsa, odležana u sijenu, s kremom od domaćih mlinaca i misa od punoljetnog kruha, pačjim jusom, mille feuilleom od mladog celera pečenog u soli te maslacem od crnih trubača. Zaista gotovo nevjerojatno jelo išlo je s Vuglecovim Passionom 2022., kupažom cabernet sauvignona i pinot noira. Doista, ova odlična kupaža mogla se sparivati i s prethodnim kao i sa sljedećim jelom. A to je bio desert u obliku interpretacije možda i najpoznatijeg tradicijskog kolača u nas, makovnjače. Ona je izvedena u obliku sladoleda od tradicionalne makovnjače s fermentiranim grožđicama, prahom od pčelinjeg geruma, fermentiranog dodatka jelima, i tempurom. I to je spareno s ledenim chardonnayem vinarije Bodren iz 2018.

Foto: Privatna arhiva

Sva su vina na večeri, uključujući aperitiv Vuglecov pjenušac berbe 2020., proglašena najboljim u svojim kategorijama, a upravo ovo posljednje ovjenčano je titulom najboljeg vina na 57. Sajmu vina u Bedekovčini. – Unatoč nešto nižim prinosima zbog izazovne vinogradarske 2024., vinari su uspjeli izvući maksimalan potencijal iz grožđa. Imali smo priliku kušati iznimna vina, a činjenica da je više od 50% uzoraka dobilo zlatnu medalju govori o ozbiljnosti pristupa i izvrsnosti naših vinara, izjavila je tim povodom dr. sc. Mirela Osrečak s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, koja je predsjedala komisijom koja je birala između čak 117 uzoraka vina. Naravno, šampioni večeri bili su učenici koji su Hrvoju Kroflinu pomagali da realizira ovu večeru.

– Učenici su me oduševili. Toliko angažmana, tehničke vještine i strasti prema kuhanju baš je ispunilo moje srce i potaknulo me da i češće sudjelujem u ovakvim prilikama. Ovo je i njima, ali i nama odraslima bila prava škola izvrsnosti – podsjetnik na to koliko možemo kad se spoje znanje i energija, izjavio je chef Kroflin.