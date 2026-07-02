Hrvatska među 50 najatraktivnijih nacionalnosti svijeta: Ipak, jedna se susjedna država bolje plasirala

Dok putujete, pažnju vam ne privlače samo prirodne ljepote, znamenitosti i lokalna kultura. Nerijetko ćete primijetiti i ljude čiji izgled, stil i karizma ostavljaju snažan dojam te postaju dio uspomena s putovanja. Takvi dojmovi poslužili su kao temelj za sastavljanje ljestvice najatraktivnijih nacionalnosti svijeta portala Big 7 Travel. Poredak je nastao na temelju rezultata ankete provedene među čitateljima portala, a pri konačnom odabiru u obzir se uzela i procjena uredništva.

Na vrhu svjetske ljestvice našla se Ukrajina, a slijede Danska, Filipini, Brazil i Australija. Zanimljivo je da su među pet najbolje plasiranih čak dvije europske zemlje, dok su ostatak zauzele države poznate po raznolikom stanovništvu i mediteranskom odnosno tropskom načinu života. Kada se izdvoje samo europske zemlje, odmah iza Ukrajine i Danske nalazi se Italija, koja je na svjetskoj ljestvici zauzela sedmo mjesto. Zemlja poznata po modi, eleganciji i prepoznatljivom životnom stilu godinama slovi kao jedna od najprivlačnijih europskih destinacija, a njezini su stanovnici ponovno osvojili visoku poziciju.

Slijedi Engleska, dok su se među deset najbolje plasiranih europskih zemalja našle i Francuska, Nizozemska, Španjolska, Bugarska, Češka, Mađarska i Poljska. Sve su ostvarile plasman u top 30 najatraktivnijih nacionalnosti svijeta.

Top 10 europskih nacionalnosti prema ljestvici Big 7 Travela:

Ukrajina (1. mjesto u svijetu) Danska (2.) Italija (7.) Engleska (9.) Francuska (12.) Nizozemska (13.) Španjolska (16.) Bugarska (17.) Češka (18.) Mađarska (20.)

Među 50 najatraktivnijih nacionalnosti svijeta našle su se i dvije zemlje iz naše regije. Srbija je zauzela 43. mjesto, dok je Hrvatska završila na 49. mjestu. Bez obzira na razliku u plasmanu, obje su se našle na ovom popisu 50 nacionalnosti koje su ostavile najsnažniji dojam na putnike.