Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Top 50 najljepših

Hrvatska među 50 najatraktivnijih nacionalnosti svijeta: Ipak, jedna se susjedna država bolje plasirala

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
02.07.2026.
u 13:30

U kojoj europskoj zemlji žive najatraktivniji ljudi? Odgovor ćete pronaći u rezultatima ankete turističkog portala Big 7 Travel, koji je na temelju dojmova svojih čitatelja i procjene uredništva sastavio ljestvicu 50 najatraktivnijih nacionalnosti svijeta. Iz ukupnog poretka izdvojili smo europske zemlje koje su ostvarile najbolji plasman, a na popisu se našla i Hrvatska.

Dok putujete, pažnju vam ne privlače samo prirodne ljepote, znamenitosti i lokalna kultura. Nerijetko ćete primijetiti i ljude čiji izgled, stil i karizma ostavljaju snažan dojam te postaju dio uspomena s putovanja. Takvi dojmovi poslužili su kao temelj za sastavljanje ljestvice najatraktivnijih nacionalnosti svijeta portala Big 7 Travel. Poredak je nastao na temelju rezultata ankete provedene među čitateljima portala, a pri konačnom odabiru u obzir se uzela i procjena uredništva. 

Na vrhu svjetske ljestvice našla se Ukrajina, a slijede Danska, Filipini, Brazil i Australija. Zanimljivo je da su među pet najbolje plasiranih čak dvije europske zemlje, dok su ostatak zauzele države poznate po raznolikom stanovništvu i mediteranskom odnosno tropskom načinu života. Kada se izdvoje samo europske zemlje, odmah iza Ukrajine i Danske nalazi se Italija, koja je na svjetskoj ljestvici zauzela sedmo mjesto. Zemlja poznata po modi, eleganciji i prepoznatljivom životnom stilu godinama slovi kao jedna od najprivlačnijih europskih destinacija, a njezini su stanovnici ponovno osvojili visoku poziciju.

Slijedi Engleska, dok su se među deset najbolje plasiranih europskih zemalja našle i Francuska, Nizozemska, Španjolska, Bugarska, Češka, Mađarska i Poljska. Sve su ostvarile plasman u top 30 najatraktivnijih nacionalnosti svijeta. 

Top 10 europskih nacionalnosti prema ljestvici Big 7 Travela:

  1. Ukrajina (1. mjesto u svijetu)
  2. Danska (2.)
  3. Italija (7.)
  4. Engleska (9.)
  5. Francuska (12.)
  6. Nizozemska (13.)
  7. Španjolska (16.)
  8. Bugarska (17.)
  9. Češka (18.)
  10.  Mađarska (20.)

Među 50 najatraktivnijih nacionalnosti svijeta našle su se i dvije zemlje iz naše regije. Srbija je zauzela 43. mjesto, dok je Hrvatska završila na 49. mjestu. Bez obzira na razliku u plasmanu, obje su se našle na ovom popisu 50 nacionalnosti koje su ostavile najsnažniji dojam na putnike.
Ključne riječi
najljepše nacionalnosti na svijetu Top 10 Europa države najljepši ljudi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!