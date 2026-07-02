Ne čekajte jesen i zimu! Orezivanje ovih biljaka u srpnju ključan je potez za bujnu cvatnju i bogat urod

Srpanj u vrtu nije samo mjesec uživanja u plodovima i cvijeću, već i vrijeme za jedan od ključnih vrtlarskih zahvata - ljetnu rezidbu. Stručnjaci su složni da je takozvana zelena rezidba presudna za brojne biljne vrste jer im pomaže da zadrže pravilan i uredan oblik, potiče zdraviji razvoj i osigurava obilnije cvjetanje ili bolji urod u nadolazećoj sezoni. Iako se orezivanje često smatra zimskim poslom, intervencije tijekom vegetacije omogućuju usmjeravanje energije biljke na ono najvažnije, bilo da je riječ o razvoju plodova ili stvaranju cvjetnih pupova za sljedeću godinu.

Pravilno odrađena ljetna rezidba može transformirati izgled vrta, no jednako je važno znati kada i kako je obaviti. Pritom je osnovno pravilo korištenje čistog i vrlo oštrog alata kako se biljke ne bi nepotrebno oštetile i kako bi rezovi mogli pravilno i brzo zacijeljeti, smanjujući rizik od zaraze. Sama tehnika orezivanja zahtijeva preciznost i poznavanje osnova fiziologije biljke. Prema savjetima iz Hillier Nurseries and Garden Centres, vodećih britanskih rasadnika, rez se uvijek preporučuje napraviti neposredno iznad pupoljka ili skupine pupoljaka. To je točka iz koje će biljka potjerati novi rast, a takvim se pristupom izbjegava ostavljanje dijela stabljike koji nema funkciju i koji bi s vremenom mogao odumrijeti te postati ulazna točka za bolesti.

Opće je pravilo da kosi rez, napravljen suprotno od smjera pupoljka, omogućava da kišnica ili voda od zalijevanja jednostavno sklizne s rane, što ubrzava zacjeljivanje i smanjuje mogućnost truljenja. Nakon završetka orezivanja jedne biljke, a prije prelaska na drugu, neophodno je sterilizirati alat, primjerice alkoholom. Ovaj jednostavan korak sprječava prijenos potencijalnih bolesti s jedne biljke na drugu i jedan je od temelja odgovornog vrtlarenja.

Među prvim kandidatima za srpanjske škare svakako je lavanda, čiji cvjetovi u ovo doba godine polako gube boju i postaju sivi. Nju je potrebno skratiti na otprilike 30 centimetara od tla kako bi zadržala kompaktan i grmolik oblik te potaknula novi rast. Pritom je ključno ne rezati prestare, odrvenjele dijelove bez listića, odnosno ne ići do golog drveta, jer se iz njega lavanda vrlo teško oporavlja. Nakon cvatnje orezuju se i ukrasni grmovi poput pajasmina, kod kojeg se preporučuje skratiti oko 20 posto stabljika sve do razine tla kako bi se grm pomladio i prosvijetlio. Slično je i s vajgelijom, kod koje je sada pravo vrijeme za prorjeđivanje starijih stabljika, čime se otvara prostor za nove i vitalnije izdanke koji će bujnije cvjetati iduće sezone.

Ljetna rezidba ključna je i za penjačice. Gliciniju, poznatu po svom snažnom rastu, sada treba obuzdati tako da se ovogodišnji dugi izdanci skrate na svega pet do šest listova. Ovim potezom ne samo da se biljka drži pod kontrolom, već se potiče stvaranje cvjetnih pupova za iduću godinu. Rano cvjetajuće vrste pavitine (klematisa) također se mogu podrezati nakon cvatnje, prvenstveno radi kontrole veličine i uklanjanja suhih i isprepletenih grana. Naravno, ne smijemo zaboraviti na kraljice vrtova - ruže. Kod sorti koje cvjetaju više puta tijekom sezone preporučuje se redovito uklanjanje ocvalih cvjetova, i to rezom do prvog zdravog lista s pet listića koji je okrenut prema van. To će potaknuti stvaranje novih cvjetnih izboja i produžiti sezonu cvatnje.

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Srpanj je idealan i za oblikovanje živica, koje bez redovitog održavanja mogu postati rijetke, neuredne i prorijeđene u donjim dijelovima. Vrste poput šimšira, kaline i tise odlično reagiraju na ljetno šišanje koje potiče gušći rast i stvaranje kompaktne zelene barijere. Pravilnim oblikovanjem osigurava se da i donji dijelovi živice dobivaju dovoljno svjetlosti, što je preduvjet za njihov lijep i gust izgled. Ovaj je mjesec presudan i za voćke, posebice jabuke i kruške, ali i koštuničavo voće poput breskvi i marelica. Kod njih se obavlja prorjeđivanje pregustih dijelova krošnje te uklanjanje svih mrtvih, oštećenih ili bolesnih grana.

Posebnu pažnju treba posvetiti takozvanim vodopijama - snažnim, uspravnim mladicama koje crpe energiju stabla, a ne donose plodove. Njihovim uklanjanjem energija voćke usmjerava se na razvoj i dozrijevanje plodova te na jačanje osnovnih grana koje će nositi urod. Bolja prozračnost i osvijetljenost krošnje nakon ljetne rezidbe izravno utječe na kvalitetu plodova, koji će imati bolju boju i biti slađi. Ujedno, smanjena vlažnost unutar krošnje otežava razvoj biljnih bolesti i štetnika, što u konačnici znači zdravije stablo i manje potrebe za zaštitnim sredstvima. Kod breskve, koja je poznata po iznimno bujnom rastu, ljetna je rezidba obavezna mjera.

Zašto je ljetna rezidba toliko važna?

Zelena rezidba nije samo estetski zahvat, već ima duboke agronomske prednosti i predstavlja ključnu dopunu zimskoj rezidbi. Njezin je osnovni cilj uspostavljanje ravnoteže između vegetativnog rasta i rodnosti biljke. Dok se zimskom rezidbom potiče rast, ljetnom se on usmjerava i kontrolira. Uklanjanjem viška lisne mase smanjuje se transpiracija, odnosno isparavanje vlage, što voćkama i drugim biljkama pomaže da lakše podnesu ljetne suše i visoke temperature. Štoviše, pravovremenom zelenom rezidbom izravno se utječe na diferencijaciju, odnosno stvaranje i razvoj cvjetnih pupova koji će donijeti rod sljedeće godine. Ako se oni ne oslobode sjene koju stvara višak lišća, njihov razvoj može biti ugrožen, što će se negativno odraziti na urod.

Ovaj pristup odražava modernije i znanstveno utemeljeno promišljanje o njezi biljaka, koje nadilazi staru praksu da je orezivanje isključivo zimski posao. Sve veća svijest o važnosti pravovremenih intervencija tijekom cijele vegetacijske sezone donosi bolje rezultate, a detaljne savjete o biljkama koje se orezuju u srpnju donose brojni stručnjaci, naglašavajući da je ključ uspjeha u poznavanju potreba svake pojedine biljke. Ipak, valja biti oprezan jer se neke biljke, poput određenih sorti hortenzija koje cvjetne pupove za iduću sezonu stvaraju odmah nakon cvatnje, ne bi smjele jače orezivati ljeti kako se ne bi ugrozila cvatnja iduće godine.