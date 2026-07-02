Razvod im je zapisan u zvijezdama: Provjerite je li vaš znak na crnoj listi onih koji najteže ostaju u braku

Brak je jedna od najvećih životnih avantura, no kao što je spisateljica Margaret Atwood napisala, razvod je poput amputacije: preživiš, ali ostane te manje. Iako nitko ne ulazi u bračnu luku s idejom o brodolomu, statistike pokazuju da mnoge veze ne izdrže test vremena. Astrologija, premda ne nudi egzaktna predviđanja, može ukazati na karakterne crte i obrasce ponašanja koji određene horoskopske znakove čine sklonijima prekidu bračnih zavjeta. Dok za neke znakove obitelj i zajedništvo predstavljaju temelj života, drugima je sama pomisao na rutinu i kompromis dovoljna da osjete nemir, gurajući ih prema izlazu iz veze koja ih sputava, prenosi The Post.

Na samom vrhu popisa znakova s najvećom vjerojatnošću razvoda gotovo jednoglasno se nalazi Vodenjak. Njihova nekonvencionalna priroda i buntovnički duh stvoreni su za propitivanje statusa quo, a ne za prilagođavanje tradicionalnim bračnim ulogama. Vodenjaci su poznati po svojoj radikalnoj neovisnosti i potrebi za osobnom slobodom, a brak često doživljavaju kao zastarjelu instituciju koja im ograničava individualnost. Intelektualni i tvrdoglavi, teško se prepuštaju emocijama jer ih ili ignoriraju ili racionaliziraju. Njihov nekonvencionalan pristup većini stvari znači da kompromis ne dolazi lako, a partnere često tretiraju više kao sljedbenike nego kao ravnopravne sudionike.

Odmah uz Vodenjake stoje i drugi slobodoumni znakovi, Strijelac i Blizanci, kojima bračna rutina može postati nepodnošljiv teret. Strijelci, vječni putnici i avanturisti, guše se u predvidljivosti. Njihov problem nije nedostatak ljubavi, već stalna potreba za novim iskustvima i osobnim prostorom. Skloni su idealiziranju partnera, a kada shvate da stvarna osoba ne odgovara njihovoj romantičnoj viziji, razočaranje postaje neizbježno i lako odustaju. S druge strane, društveni i znatiželjni Blizanci trebaju stalnu mentalnu stimulaciju. Užasavaju se pomisli da će ih brak spriječiti u ostvarenju ambicija i novim poznanstvima. Ako veza izgubi spontanost, a partner ih prestane intelektualno izazivati, Blizanci će bez previše kajanja početi tražiti uzbuđenje na drugom mjestu.

I dok neki bježe od dosade, drugi znakovi uništavaju brakove vlastitim emocionalnim ekstremima. Ribe, iako duboko vjeruju u ljubav, odbijaju se suočiti s konfliktima. Čim se u vezi pojave prvi problemi, umjesto da rade na rješenju, oni će učiniti sve da pobjegnu, bilo kroz nevjeru, laži ili potpuno emocionalno povlačenje. Njihova nesposobnost rješavanja problema čini ih gotovo predodređenima za razvod. Slično intenzivne, ali na drugačiji način, jesu i Škorpioni. Njihova strast je bezgranična i potpuno se predaju vezi, no taj intenzitet lako preraste u posesivnost i ljubomoru. Zbog straha od izdaje i povrijeđenosti, skloni su kontroli, što partnera može otjerati. Za Škorpiona je povjerenje ključno, a jednom kada je ono narušeno, teško opraštaju.

U braku izazove imaju i znakovi čija je dominantna osobina usmjerenost na sebe. Jarci su poznati kao odgovorni i marljivi, no njihova je odanost često prvenstveno usmjerena na karijeru. Kao pravi radoholičari, na listi prioriteta ostavljaju malo mjesta za obitelj, zbog čega ih partneri mogu doživjeti kao tvrdoglave i hladne. Slično njima, strastveni Ovnovi unose energiju u brak, ali njihova impulzivnost i nestrpljivost često vode u sukobe. Žele rješenja odmah i teško podnose nesuglasice, a njihove nesigurnosti mogu dodatno opteretiti odnos. Zanimljivo je da statistike pokazuju kako, primjerice, brak između Ovna i Vage ima stopu razvoda od 28 posto unutar prvih deset godina, što ukazuje na to da vatrena strast nije uvijek dovoljna za opstanak.

S druge strane zodijačkog kruga nalaze se znakovi koji se smatraju idealnim bračnim materijalom. Rakovi su iznimno obiteljski orijentirani, nježni i brižni te će učiniti sve da njihov brak bude sretan i zdrav. Bikovi su pak najpouzdaniji znakovi, odani, strpljivi i šarmantni, uvijek spremni uložiti trud koji uspješan brak zahtijeva. Ipak, ni oni nisu imuni na probleme. Rakovi zbog svoje preosjetljivosti mogu postati manipulativni i pretjerano promjenjivog raspoloženja, dok Bikovi svojom poslovičnim tvrdoglavošću mogu stvoriti nepremostive prepreke. U konačnici, horoskop može ponuditi smjernice, no ključ uspješnog braka leži u samosvijesti i spremnosti na rad na odnosu, bez obzira na to što nam zvijezde poručuju.