Veliki horoskop za srpanj: Astrološki kaos donosi sudbinske preokrete i testira sve znakove
Srpanj donosi kozmički vrtlog retrogradnih planeta koji nas tjeraju na duboko preispitivanje prošlosti, snova i odgovornosti. Dok nas sezona Raka uvlači u emocionalne dubine, ulazak Sunca u Lava i sudbinski pomak Mjesečevih čvorova najavljuju dramatične preokrete.
Ovan: Osjetit ćete snažnu potrebu za usporavanjem. Došlo je vrijeme da se zapitate jesu li ambicije koje slijedite zaista vaše ili su nametnute od strane društva. Kraj mjeseca donosi i veliku promjenu unutar vašeg kruga prijatelja, što će biti posljedica ovog dubokog preispitivanja.
Bik: Fokus će biti na praktičnim i materijalnim stvarima. Na poslovnom planu očekuje vas kulminacija koja donosi zasluženo priznanje za sav uloženi trud. Strpljenje se konačno isplatilo i vrijeme je da uberete plodove svoga rada.
Blizanci: Kao zračni znak, bit ćete u središtu društvenih zbivanja, ali retrogradni hod vašeg vladara Merkura osjetit ćete intenzivnije od drugih. Očekujte poteškoće u fokusiranju i potrebu da nekoliko puta provjerite sve informacije prije nego što donesete odluku.
Rak: Tijekom svoje sezone zaronit ćete duboko u vlastite emocije i uživati u pažnji okoline. Mladi Mjesec u vašem znaku 14. srpnja donosi vam priliku za osobni preporod i postavljanje temelja za novu, autentičniju verziju sebe.
Lav: Ulazite u ključan životni ciklus s Jupiterom u svom znaku. To vam otvara vrata nevjerojatnom osobnom rastu i ekspanziji, no put do toga vodi kroz introspektivnu i mirniju prvu polovicu mjeseca. Prvo se suočite sa sobom, a onda osvojite svijet.
Djevica: Zablistat ćete punim sjajem ulaskom Venere u vaš znak 9. srpnja. Ovaj tranzit donosi vam magnetsku privlačnost i pojačanu pažnju okoline. Iskoristite ovo vrijeme za ljubav, druženje i uljepšavanje, jer će vam sve ići od ruke.
Vaga: Dobit ćete priliku dokazati se na poslu, što će se vrlo pozitivno odraziti na vaše financije. Društveni život cvjeta, osobito u drugoj polovici mjeseca, kada ćete biti pozvani na brojna događanja i okupljanja.
Škorpion: Prolazit ćete kroz razdoblje iznimno važno za vaše mentalno zdravlje. Shvatit ćete što trebate promijeniti u svojim navikama i razmišljanju kako biste se osjećali bolje. Na poslu vas, nakon perioda konfuzije, očekuje prijeko potrebna jasnoća.
Strijelac: Vodit ćete važne i duboke razgovore o budućnosti, bilo s partnerom ili samim sobom. Moguće je da ćete obnoviti kontakt s nekom važnom osobom iz prošlosti, a taj susret mogao bi vam donijeti nove spoznaje.
Jarac: Pred vama je pravi test izdržljivosti zbog nagomilanih obaveza. U partnerskim odnosima na površinu će isplivati dugo prešućivane istine koje zahtijevaju apsolutnu iskrenost. Vrijeme je da se s problemima suočite direktno.
Vodenjak: Vi ste prave zvijezde mjeseca! Pun Mjesec u vašem znaku 29. srpnja i ulazak Sjevernog čvora sudbine donose vam karmičke prilike koje se ne propuštaju. Budite otvoreni za neočekivane ponude i susrete jer vam mijenjaju život.
Ribe: Pod intenzivnim utjecajem retrogradnog Neptuna, vašeg vladara, proći ćete kroz duboku katarzu. Ovaj proces pomoći će vam da se oslobodite iluzija i podsjetite se što uistinu zaslužujete u životu i ljubavi.