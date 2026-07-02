Opatija je dobila novu luksuznu adresu: Otvoren Aminess Younique Vollo Hotel Residences

Aminess Hotels&Resorts, jedna od najbrže rastućih domaćih hotelskih grupacija, otvorio je vrata novog premium objekta Aminess Younique Vollo Hotel Residencesa u Voloskom, čime je dodatno obogatio ponudu na prestižnoj opatijskoj rivijeri. Ovaj novouređeni objekt od 5 zvjezdica donosi jedinstven koncept modernih rezidencija, vrhunsku uslugu i sadržaje osmišljene za goste koji traže udobnost i autentično iskustvo.
Vollo Hotel Residences smještene su na atraktivnoj lokaciji u neposrednoj blizini Opatije, te spajaju suvremeni dizajn, prostranost privatnih rezidencija i sve prednosti premium hotelske usluge. Objekt predstavlja novi koncept branded residencesa, u kojem gosti mogu uživati u modernim, elegantno uređenim jedinicama s ozelenjenim terasama i predivnim pogledu na Kvarnerski zaljev, uz sadržaje prilagođene najvišim standardima luksuznog turizma. Gostima je na raspolaganju 58 smještajnih jedinica koje variraju veličinom – od apartmana, penthousea od čak 233 m2 ili, pak, rooftop apartmana s četiri spavaće sobe koji se prostire na 263 m2.
Tu je i vanjski bazen s lounge zonom i sunčalištem, relax zona, boutique Gym & Spa zona kao i Harbour Health Club, suvremeni multidisciplinarni koncept posvećen pokretu, estetici, oporavku i kvaliteti života, u kojem se fizikalna terapija, rehabilitacija, wellness i personalizirani pristup spajaju u cjelovito iskustvo brige o tijelu. Ljubitelji aktivnog odmora mogu se okušati u mini golfu, a oni najmlađi zabavit će se na dječjem igralištu. U sklopu objekta nalazi se i Aminessov restoran s prepoznatljivim gourmet konceptom, trattorijom Il Cantuccio. Poseban naglasak stavljen je na kvalitetu života i cjeloviti doživljaj odmora, kroz spoj vrhunske gastronomije, wellness sadržaja i personalizirane usluge.
„Otvorenjem Aminess Younique Vollo Hotel Residences napravili smo važan iskorak u razvoju naše premium ponude i dodatno potvrdili našu posvećenost objektima najviše kategorije. Ovaj projekt odlikuju moderan i istančan dizajn, promišljeni detalji te koncept koji gostima pruža osjećaj privatnosti vlastite rezidencije, uz sve prednosti vrhunske hotelske usluge. Opatija je destinacija iznimne povijesti i posebne energije, a vjerujemo da će ovaj objekt dodatno obogatiti njezinu ponudu i privući goste koji traže jedinstveno iskustvo boravka tijekom cijele godine“, istaknuo je Mladen Knežević, predsjednik Uprave Aminessa.
Otvorenjem Aminess Younique Vollo Hotel Residences, Aminess nastavlja sa strategijom razvoja objekata više kategorije i širenja ponude prema gostima koji cijene kvalitetu, autentičnost i personalizirani pristup. Ulazak na opatijsku rivijeru predstavlja važan korak u jačanju prisutnosti brenda na Kvarneru te doprinosi daljnjem pozicioniranju Opatije kao jedne od vodećih cjelogodišnjih turističkih destinacija na Jadranu.