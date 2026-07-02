NIKAD LAKŠE DO STANJA FJAKE: Barcaffè Cappuccino napitak je koji će obilježiti ovo ljeto

Kažu da svaka zemlja ima riječ koju je gotovo nemoguće prevesti. Danci imaju hygge, Šveđani lagom, Talijani dolce far niente, a mi imamo fjaku. I baš kao što je teško objasniti nekome tko nikad nije proveo ljeto na Jadranu zašto cvrčci zvuče ljepše uz more i zašto je drijemanje nakon ručka poželjna stvar, tako je teško riječima opisati što je zapravo fjaka. Lakše ju je doživjeti.

Životna filozofija Mediterana

Možda bi fjaku bilo najbolje opisati kao posebno stanje duha i tijela u kojem vam se nigdje ne žuri, a jedini plan za dan je pronaći debeli hlad i pustiti da vrijeme prolazi svojim tempom.

Foto: Barcaffè

Mnogi će Dalmatinci reći da je fjaka stanje koje se ne može namjerno izazvati, nego vas jednostavno „uhvati", osobito ljeti. Fjaka miriše na borove, more, zrikavce i dugo ljeto u kojem se produktivnost barem nakratko zamijeni uživanjem u običnim, sporim trenucima.

Rituali koji ljeto čine posebnim

U tu filozofiju prirodno se uklapa i Barcaffè Cappuccino . Njegova bogata aroma i kremasta pjena podsjećaju na lagano plutanje na luftiću, mirnu pauzu u sjeni borova ili zagrljaj mekog ručnika nakon kupanja dok vam na koži još uvijek ostaju miris mora i tragovi soli. Ponekad je upravo šalica omiljenog napitka dovoljna da nas vrati u stanje dokolice.

Foto: Barcaffè

Ljubitelji klasičnih okusa posegnut će za Extra Creamy, Choco i Vanilla okusima, dok će oni koji vole malo drugačije ljetne rituale uživati u Barcaffè Cappuccino Irish Cream ili Barcaffè Cappuccino Noisette neodoljivim aromama.

Iako se Barcaffe Cappuccino obično pije kao topli napitak, ljeti posebno dobro pristaje i njegova osvježavajuća verzija. Uz par kockica leda i hladno mlijeko, Barcaffè Cappuccino u svega nekoliko trenutaka postaje iced cappuccino koji jednako dobro odgovara sporim jutrima na terasi, poslijepodnevnom predahu ili večernjim druženjima.

Foto: Barcaffè

Mala škola ljetne fjake

Znamo da se prava fjaka ne može naučiti niti isplanirati. Ona se jednostavno dogodi kada si dopustimo usporiti. Ipak, postoje mali rituali koji joj ostavljaju dovoljno prostora da nas pronađe.

Popijte kavu polako. Bez mobitela, bez žurbe i osjećaja da morate biti produktivni.

Pronađite svoj komadić hlada. Terasa, borova šumica, kafić: mjesto na kojem ćete barem nakratko zaboraviti koliko je sati.

Ostavite dio dana bez plana. Ne mora svaki trenutak biti ispunjen obavezama. Ponekad je dovoljno samo biti.

Prihvatite da ništa ne propuštate ako na trenutak usporite. Upravo tada često nastaju najljepše ljetne uspomene.

Možda je upravo u tome čar ljeta. Ono nas iz godine u godinu podsjeća da najveći osjećaj zadovoljstva često dolazi onda kada usporimo. Nekoliko sati bez plana, dobro društvo i šalica Barcaffè Cappuccina ponekad su sasvim dovoljni da pronađemo ono što Dalmatinci zovu fjaka.