Hrvati otkrili koja ih je zemlja razočarala: 'Sve je puno kriminalaca, a podzemna je puna štakora i psihopata'

Putovanja su prilika za otkrivanje novih kultura, okusa i pejzaža i često nas neke destinacije oduševe i ostave bez daha. No, baš kao što nas neka mjesta mogu oboriti s nogu svojom ljepotom i gostoprimstvom, druga nas mogu razočarati ili iznenaditi na neočekivane načine. Svako putovanje donosi svoja iznenađenja, ponekad ugodna, a ponekad ona koja nas natjeraju na razmišljanje. Na hrvatskom Redditu je postavljeno pitanje: "Koja zemlja vas je razočarala dok ste putovali?", a autor objave je dao dva primjera: Lihtenštajn i Kuba.

"Lihtenštajn je bezveze, dosadno, kao da je bila kataklizma i nigdje nikog nema i nema se baš što niti raditi osim hodati po Vaduzu gore-dolje i trošiti novac, a sve je skupo. Obiđe se biciklom u jednom danu. Kuba je koma od zemlje s nevjerojatnim siromaštvom, ljudima koji su ovisni o odlukama državnih dužnosnika koji im kontroliraju svaki aspekt života osim spavanja. U ljekarnama nema lijekova, nemaju osnovnih namirnica (embargo tu igra ulogu), i država tlači narod na nezamislive načine. Prizori siromaštva izvan Havane su nestvarni i teško je gledati ljude koji pitaju za aspirin ili paracetamol ili da im daš šlape za plažu jer jednostavno nemaju. P. S. priroda je prekrasna!", napisao je autor.

"Egipat: najgori ljudi koje sam sreo, a proputovao sam dosta", napisao je jedan korisnik, a drugi se složio s njim. "Egipat je doslovno Pakistan sjeverne Afrike. Gledao sam te seoske kuće oko Nila i to je siromaštvo na nenormalnoj razini. Osim piramida, definitivno ne bih preporučio", komentirao je. Dubai je posljednjih desetljeća izrastao iz pustinjske luke u jedan od najpoznatijih i najposjećenijih gradova svijeta, a postao je sinonim za glamur, inovaciju i ekstravaganciju. No, mnogim se Hrvatima ipak nije svidio.

"Nije država nego grad. Dubai, najbezveznije mjesto na kojem sam bio, ali doslovno. Koma od organizacije, gužve, nemogućnosti ići ikud pješice, privatiziranja doslovno svega i svačega, gomile stvari koje nemaju apsolutno nikakvog smisla...", "Dubai je sve što smatram da ne valja na ovom svijetu na jednom mjestu. Odvratno i fake", "Bilo mi je svugdje ok/super, zbilja nemam loših iskustava, ali zato je Dubai nevjerojatno precijenjen. Možda zato što potječem iz krajeva Hrvatske gdje imaš neke starine i neke značajnije povijesti pa mi se ne sviđa, ali generalno mi grad izgleda umjetan i svi ti ljudi tamo su nekako fejk", samo su neki od komentara.

No, bilo je i onih kojima je Dubai bio super. "Ja sam bio i bilo mi je brutalno. Išao bih ponovo", napisao je jedan korisnik. "Neke stvari o kojima sam čitala, npr. radnička prava, odnosno nedostatak istih su mi odvratne. Neke druge su mi pak sasvim na mjestu. Primjerice, nikoga ne smiješ uvrijediti na rasnoj, nacionalnoj ni vjerskoj osnovi. Kazne su takve da i njihovi građani dvaput razmisle. Gotovo 90 posto stanovnika su doseljenici, ali politički je riješeno tako da to ide u prilog nativnom stanovništvu, što nije baš često slučaj. Javni prijevoz je odličan i sve što nam je trebalo imali smo blizu hotela. Cijene Ubera su čak i nešto niže nego kod nas, a razlika u flotama je nebo i zemlja. Usluge su bolje nego u Hrvatskoj i izbor hrane je odličan. Također, možete jesti u restoranu za manje nego u Hrvatskoj. Okoliš je održavan, vrlo je čisto. Ako želite potrošiti more novaca, možete i to. Ljudi s kojima smo se susretali su bili ljubazni i uslužni iako nisu uvijek baš govorili dobar engleski", nadovezala se jedna korisnica.

"SAD bez premca. Prljave ulice. Hrana puna šećera i masti, pića pretrpana ledom. Lažno ljubazni. Sve je puno beskućnika. New York podzemna savršena za ljubitelje štakora i psihopata. San Francisco dosta čist, ali preskup. Los Angeles bezveze, 99% luksuzni dućani i kamp naselja beskućnika. Austin i St. Louis bez duše. Alabama i Arkansas ajme majko. Općenito sve puno krimosa po ulicama. Jedino što mi se svidjelo je bila priroda u državi Washington i Montani", napisao je jedan korisnik.

Osim Dubaija, mnoge je razočarala još jedna vrlo popularna destinacija: Turska. "Ostavila je jako loš sveopći dojam. Istanbul je jako prljav, neuredan i kaotičan. Dosta siromaštva i ne osjećaš se baš ni ugodno ni sigurno na ulicama, a lokalci gledaju samo da izvuku što više para od tebe ni za kakvu vrijednost. Nije pomoglo ni što me, kada sam se vraćao u hotel blizu Beyazit džamije, frajer zalio s građevinskim malterom. I naravno udaraju po ruskom", napisao je jedan korisnik. "I meni je Istanbul kao grad, unatoč tome što zaista imaš što razgledati, ostao grozan. Turci nepristojni, napadni, naporni. Hotel u kojem smo odsjeli je sve samo ne hotel sa četiri zvjezdice. Osoblje nekulturno i bezobrazno. Gdje god se okreneš, gdje god uđeš jesti, imaš osjećaj da te varaju ili imaju namjeru. Ne bih više nikad i nikome ga ne bih preporučila", dodala je korisnica.

"Očekivao sam da su tate gostoljubivosti, a ono nitko ne zna i ne želi pričati engleski, zamotanih žena kao u Kabulu, odmah se osjećam kao uljez. I to je u biti jedina zemlja da me baš razočarala, sve ostale su mi ispunile očekivanja manje više, bila niska ili visoka", primijetio je drugi korisnik. "Ljudi su naporni, prljavo je, glasno, hrana preslatka, premasna i prezačinjena. Ljudi gledaju kako da te opelješe sa svih strana, fuj", dodao je treći.

Osim udaljenih lokacija, mnoge nisu oduševile ni mjesta, kao ni zemlje u blizini Lijepe Naše. "Salzburg, koja dosada od grada. Poslije 5-6 sati ima više ljudi u Zelengradu nego tamo", "Austrija. Bila sam tamo 6 puta i nikad me nije oduševila. Sve mi je nekako tmurno, sivo i dosadnjikavo. I glavni grad je po mom mišljenju jako precijenjen. Apsolutno ništa posebno", "Ne država nego grad, Bled. Zašto pobogu ljudi vole ići na Bled? Užasne gužve, hrana 'waaaay overpriced', cijena kremšnite i kave 10 eura, ručak nismo našli ispod 15 eura... Više se isplati otići malo dalje, na Bohinj, i uživati u prirodi i šetnjici oko jezera", "Slažem se. Igrom slučaja sam bila 2 puta, zimi i ljeti, i oba puta sam zaključila isto: dobar marketing ni za što posebno i za puno para. A moram priznati i da mi ide na živce što Slovenci stalno kukaju kako je Hrvatska skupa, a cijene na Bledu, u Ljubljani i Postojni kao da je sve od zlata".

"Pariz je prljav, smrdi kao kuga i pun je prevaranata i afričkih švercera", "Norveška, skupo, bezdušno, svi se nekako drže za sebe i žive u svom balonu, život im se svodi na putovanje u Kiel i Švedsku da se mogu napit i najest", "Latvija, skupo i dosadno. Riga najbezvezniji glavni grad koji sam posjetila", "Španjolska: ne pričaju engleski, hrana u užasnim higijenskim uvjetima, sve pipaju rukama, ribu ne čiste, svi dijele iz tanjura hranu međusobno (bio sam sa Španjolcima tamo tri tjedna), prljave čaše, sve ti je njima to okej. U Estoniji je dosadno i hrana je odvratna, hladno je, ljudi su hladni, bezveze sve skupa", samo su neka od razočaranja koja su Hrvati doživjeli u stranim zemljama.

Jedan je korisnik za Belgiju rekao da je kaotična zemlja, a da su gradovi kao ogromne favele. "Monako. Nije loše, ali očekivala sam više, tipa da je ljepše", napisala je korisnica, na što se jedan korisnik nadovezao: "Monako je preizgrađen. Nema ništa zelenila". "Francuska. Bila sam u tri navrata, al jednostavno ne ide. Pariz me baš razočarao, prljav je, prepun smeća, štakora, crnaca koji dilaju drogu na svakom koraku. Engleski baš odbijaju pričati. Jug Francuske je ljepši, ali Francuzi su baš sirovina". "Luksemburg ništa posebno. Bio sam samo u gradu Luksemburgu, ali veliko razočaranje. Cijeli grad kao da je u izgradnji i ne izgleda kao "zemlja Beneluxa" kao što sam očekivao. Izrael - očekivao Njemačku na Bliskom Istoku, a dobio Bliski Istok koji ima para. Prljavo, nekulturni ljudi, katastrofa vozači. U Japanu jedva pričaju engleski, ne smiješ u neke restorane jer si stranac i neke cure su prilazile, ali više da vježbaju engleski nego išta drugo".

Mnoge Hrvate nije oduševila ni Njemačka. "Prošli smo je uzduž i poprijeko. Berlin mi je bio odvratan, leglo narkomanije, prljavštine i izmeta. Mali gradovi su 'hit and miss', ima ih predivnih, a ima ih da se misliš jesi li zašao u zonu sumraka. Ukratko, jasno mi je zašto Nijemci dolaze u Hrvatsku u velikom broju", napisao je korisnik. "U Berlin ne bih nogom kročio, ali me dolina Mosel oduševila. Veliki gradovi su užas, bezlični i kaotični. Odeš u Dortmund i kao da si u Pakistanu. Arhitektura odvratna, nema ništa zanimljivoga. Stuttgart, München i Frankfurt su preskupi i ništa posebno, prepuni migranata koji samo hodaju i bulje u tebe. Köln osim katedrale nema ništa zanimljivo", objasnio je drugi.

"Italija je predivna zemlja koju je uništio masovni turizam. Uvijek je volim posjetit, ali jednostavno ne možeš više pronaći neko mjesto, a da nije čovjek na čovjeku. Hrana isto zahvaljujući tome masovnom turizmu prosječna. Još nisam probala pizzu ili kavu koja može parirat hrvatskoj", zaključila je korisnica.