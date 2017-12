Horoskop: Kakva će biti 2018. i tko će proći najbolje

Pred nama je godina u kojoj će se niz sporijih planeta poredati u zemljanim i vodenim znacima uz aspekte dobre suradnje, pa je za očekivati da će neke stvari početi dolaziti na svoje mjesto. Najznačajniji pomak u 2018. godini bit će to što će se istina, kakva god ona bila, prekrasna ili surova, obznaniti u svom svom realitetu. Za mnoge će ovo biti kraj njihova pretvaranja.

U idućim mjesecima na nebeskom svodu iznad nas događat će se više važnih tranzita Saturna, Plutona, Urana, Jupitera i Neptuna, a koji će zasigurno uzrokovati to da se istini mora pogledati u lice i nositi se s njom najbolje kako znamo. Ukoliko ste nosili i njegovali masku na svom licu, računajte na to da će se ista otopiti u trenutku, a vaša ili nečija prijetvornost više neće funkcionirati. I koliko god se „pretvarači“, licemjeri i svi oni koji jedno pričaju, drugo misle, a treće rade, trudili da nastave u starom stilu, to će im se isti sve više obijati o glavu i razotkrivati ih kao autentične lažnjake. Obratite pažnju (cijelu ovu godinu) tko od ljudi s kojim dolazite u kontakt (bila to bliska osoba, poznanik, poslovni partner, prijatelj ili slično), primijetite kad dobiva simptom vrpoljenja, te prepoznajte njegov (njen) nemir. Malo se bolje zagledajte u lice te osobe i primijetit ćete da možda izbjegava vaš pogled. Jer ako vama postaje sve jasno i još jasnije, postat će i drugima oko vas. Budite strpljivi i korak po korak, sve će se razotkriti. Ako je netko podvaljivao, zavidio, glumatao, prenemagao se, i ono najgore – iskorištavao druge, ove godine, sve spomenute vrste manipulacija teško da će uspjeti, možda tek tu i tamo.

Pred nama se otvara prostor i vrijeme koje je pročišćujuće i u kom sve više može opstati samo ono što zaista jest, što je realno moguće. 2018. godina mogla bi se stoga opisati jednom jedinom riječju – PROČIŠĆUJUĆA. Pred nama su mjeseci u kojim će se jasno pokazati što je pšenica, a što kukolj, a samim tim će početi i proces odvajanja jednog od drugog. Utjecaj je to Saturna u Jarcu, u svom sjedištu. Ne treba posebno naglašavati da je Saturn prirodni vladar Jarca, a za njih provjereno znamo da su programirani na dulje staze i da ih se ne može zavesti lijepim riječima ili lažnim obećanjima. Kad se Saturn vrati kući, on je svoj, jak i neumoljiv. On će svakako ispoljiti sve svoje osobine na najjači mogući način. Ono što ćete sigurno primijetiti, jest to da nema šale sa stvarima s kojim ste se prije možda voljeli poigravati. Sve se uzima onako kako jest, i na neki način ozbiljno.

Saturn je Bog vremena i što vrijeme teče dalje i mnogima odnosi, njemu samo donosi. Jer on je vladar istog koje je za njega relativan pojam. Što dulje, to jače, bolje i čvršće. Veličanstven, mudar i surov u isto vrijeme, jedini u Sunčevom sustavu koji ima jasan prsten, bez kog nema napretka, ostat će „kod kuće“, u Jarcu, iduće dvije i pol godine, a takav tranzit događa se jednom u 29,5 godina. Tijekom većine 2018. Saturn će dolaziti u vrlo skladne aspekte s Uranom (na kraju Ovna, a potom iz Bika), te sve do jeseni i s Jupiterom u Škorpionu, te Neptunom u Ribama. Splet ovih aspekata u spomenutim znacima (pogotovo Jarac i Škorpion) kod kojih „nema popusta“ kad se radi o istini, čišćenju, promjenama iz temelja koje se baziraju na ispravnosti i putu koji zahtijeva pogled u samu srž stvari, donijet će situacije u kojim će isplivati samo oni koji imaju petlje nositi se sa stvarima onakvim kakve one zaista jesu.

Svi drugi koji na svom putu koriste tehnologije izvrdavanja, iskorištavanja drugih, manipulacija i sličnog, neće proći! Za nekog će to biti kraj nekih priča, a za nekog drugog onaj pravi početak koji su tako dugo čekali. S obzirom da je i Pluton u Jarcu, za očekivati je da će obznanjenje realiteta i istine biti nepopustljivo, za nekog gotovo i fatalističko. U periodu od 18.3. do 16.5. kad i Mars bude prolazio znakom Jarca i tvorio konjukcije sa Saturnom, a potom skoro i s Plutonom, očekujte najjači intenzitet čišćenja. Tim više jer će isti planet (Mars) od 27.6. krenuti retrogradno (od 9 Vodenjaka) i 14.8. vratiti se u Jarca gdje će boraviti sve do 10.9., pa će se pročišćavanje nastaviti još jačim intenzitetom.

Da pojasnimo i tri faze hoda planeta na ovom primjeru. Mars će ušavši u Jarca 18.3. sigurno otvoriti neka pitanja od kojih mnogi neće moći pobjeći, te će se kroz niz iskustava suočavanja sa stanjem kakvo zapravo jest (bez uljepšavanja, mazanja očiju ili lažiranja informacija) okrenuti retrogradno od 27.6. kad će (dok je u retro hodu) svi morati proraditi otvorene teme na temeljit način, te će morati tražiti rješenja jer im jednostavno neće biti moguće drukčije. Sve to mučit će ih do 28.8. kad Mars kreće direktno i takvim svojim hodom uzrokuje da se krene u nužno rješavanje ili poduzimanje kojim bi se moglo odgovoriti na ili pak zatvoriti otvorene teme, probleme koji su se bili pokazali kao bitni za rješavanje. I kad isti napokon napusti Jarca, 10.9., moći će se reći da su neke stvari (ljudi ili bilo što o čemu je riječ) konačno postavljene na njihovo mjesto. Ove godine cijenit će se prije svega iskrenost, prirodnost, hrabrost da se otvoreno, ali mudro kaže kako stvari zaista stoje. Sve drugo i drukčije bit će zanemarivo u usporedbi s istinom.

Neptun u Ribama pomoći će da se spoznaje koje će donijeti Saturn i Pluton u Jarcu i Jupiter u Škorpionu, povežu istinski i s onom osjećajnom stranom, tako da će cijeli „mehanizam“ dobro povezanih skladnih aspekata funkcionirati na najbolji mogući način da se otkrije pravo stanje stvari ne samo mehanički, nego u najdubljem obliku, onom intuitivnom. Slušajte svoj unutrašnji glas i slijedite svoju intuiciju koju ćete čuti u trenutcima tišine (ako je potrebno i osamite se bar nakratko) i sve će vam biti jasno. Na vama je da postupate u skladu s tim što spoznate, budite iskreni prije svega prema sebi, a onda i prema drugima. Svaki drukčiji pristup ove godine ravan je nuli. Kad Jupiter pređe u Strijelca 9.11. idealisti će doći na svoje i ako su dotad raščistili što je trebalo, moći će graditi dalje, ali opet ne zaboravljajući što jest, a što nije. Jer će od jeseni Jupiter kvadrirati Neptun, pa treba i dalje biti realan, a Saturn će tome pomoći svojim ostankom u Jarcu i dalje.

Njegova pozicija prilika je za sve one koji grade na dulje staze i na čvrstim temeljima. Uspijete li spojiti ono što ste zamislili s realnošću života, bit ćete na konju. To je moguće baš ove godine jer će dobar Neptun iz Riba u sekstilu sa Saturnom u Jarcu davati dobar vjetar u leđa da se na mudar način ostvare nečiji snovi u stvarnosti. Bitan tranzit koji se čekao 7 godina, jest i prelazak Urana iz Ovna u Bika koji će se dogoditi 16.5. Isti će se planet vraćati retrogradno u Ovna, ali već sam novi korak kojim će taknuti Bika donijet će novi vjetar u promjenama i potaknuti da sve ono što će Saturn otvoriti bude zaista i pokrenuto, promijenjeno i učinkovito usmjereno u fazu sazrijevanja na učinkovit način. I Uran je po svojoj prirodi neumoljiv, te ono što on nakani promijeniti bit će promijenjeno u svakom slučaju. Sjeverni Mjesečev čvor (koji ide „obratno“ od slijeda znakova) prolazit će znakom Lava, a 17.11. prelazi u znak Raka. To znači da će se većina pomrčina Sunca i Mjeseca uglavnom događati u Lavu i Vodenjaku.

Tamo gdje su pomrčine stvari se obrću i duboko mijenjaju, tu se faze završavaju i počinju nove priče. Područja ova dva znaka vladaju potomstvom, djecom, pozornicama, sportom, mladima općenito, prvim ljubavnim vezama (Lav, 5. kuća), te prijateljstvima, protekcijama, plodovima rada, socijalnim službama, originalnim uvidima i rješenjima, modernom tehnikom, izumima (Vodenjak, 11. kuća). Kako Mjesečevi čvorovi prolaze znakovima Lava i Vodenjaka sve do 17.11., za očekivati je da će pomrčine u tom periodu postaviti niz pitanja u prije spomenutim temama, pokrenuti cikluse temeljitih promjena, završiti neke faze i otvoriti neke sasvim nove priče.

U godini pred nama na nebu će se odigrati čak pet pomrčina nebeskih tijela. Evo točnih termina eklipsi u 2018. (po griničkom vremenu):

31.1. u 13,30 na 11,37 Lava – totalna pomrčina Mjeseca

15.2. u 20,52 na 27,08 Vodenjaka – parcijalna pomrčina Sunca

13.7. u 3,01 na 20,41 Raka – parcijalna pomrčina Sunca

27.7. u 20,22 na 4,45 Vodenjaka – totalna pomrčina Mjeseca

11.8. u 9,46 na 18,42 Lava – parcijalna pomrčina Sunca

Ako nešto odlučujete tih dana, odluku donosite barem dan, dva nakon pomrčine jer će situacija tada biti bistrija, a vama sve jasnije. Merkur će i ove godine imati nekoliko redovnih retrogradnih faza. Periodi su to kad zastaju pisma, poruke, kontakti, promet, kad dolazi do zbrke u komunikaciji ili se na dnevni red vraćaju neke teme povezane s istim, a koje prije nisu bile odrađene do kraja. Ove će se godine sve to događati u vatrenim znacima. Ne gubite živce tih dana ako ostanete bez Interneta, ako zapnete u prometu, ako poruke kasne ili ne možete doći do nekih odgovora. Jednostavno – strpite se.

Evo kad će se to vjerojatno događati, odnosno kad je Merkur retrogradan u 2018.:

24.3.-16.4. od 16,51 Ovna do 4,48 Ovna

27.7.-20.8. od 23,26 Lava do 11,34 Lava

18.11.-7.12. od 13,25 Strijelca do 27,16 Škorpiona

Venera će ove godine također imati jednu fazu retrogradnog hoda. To će se dogoditi na jesen: od 6.10. do 17.11. retrogradna Venera od 10,30 Škorpiona do 25,15, Vage.

Vrijeme je to kad će mnogi imati ljubavne inventure, a posebno Škorpioni ili oni koji imaju neki stellium planeta ili neki jači planet u tom znaku. S obzirom da će i Jupiter biti u Škorpionu sve do 9.11. za očekivati je da će Škorpioni cijeli 10. mjesec imati vrlo intenzivan ili zahtjevan ljubavni život koji će im donijeti i slast i strast.

Ukratko o retrogradnosti: retrogradni hod planeta uvijek ima tri faze. U prvoj se stvari zapetljavaju ili se otvara određena tema, pitanje, u drugoj (kad je zapravo planet u „obratnom“, tj. retrogradnom hodu), otvorena tema se prorađuje, preispituje, traži se odgovor, rješenja, poduzimaju se radnje kako bi se to ostvarilo, i u trećoj fazi, kad retro planet „stane“ i opet mijenja pravac krećući opet direktno, tema se razrješava, ostvaruje, izvršava, zaokružuje.

Retro Venera ponekad donese i neke neriješene stvari iz prošlosti koje dođu na dnevni red, pa se trebaju proraditi do kraja. Može se (po)javiti i neka stara ljubav iz prošlosti. U svakom slučaju, neki će se morati malo intenzivnije pozabaviti svojim ljubavnim životom da bi stvari doveli u red. Važan pravac je i utjecaj Jupitera u Škorpionu sve do jeseni koji će donijeti uvođenje reda u novčani i bankarski sustav. Isti će vjerojatno iznjedriti nešto novo, možda ne toliko usmjereno na sam profit. Istovremeno će se otvoriti novi kanali za ulagače, sponzore i mecene koji bi u nekim slučajevima mogli postati izdašniji. U područjima gdje se ratuje neki će zarađivati iznad očekivanja.

Buduće mame i nove trudnice dobit će bolje uvjete za porođaj i prvu skrb oko djeteta. Jupiter u Škorpionu mnogim će ženama donijeti potrebnu hrabrost da se odluče na majčinstvo, a parovi koji možda imaju problema s oplodnjom lakše će uspjeti u istom. Potencijalni posvojitelji također će sa zadovoljstvom doći na svoje. No samo ako su njihovi motivi zaista na dobrobit djeteta. Jer Saturn u Jarcu u dobrom aspektu s Jupiterom u Škorpionu učinit će da svi pretvarači budu otkriveni, te da svi krivi motivi budu osujećeni. Već desetak godina Pluton u Jarcu priprema teren za sve jasnije promjene u vladajućim garniturama svijeta, a kako mu se ove godine pridružuje i Saturn (u istom znaku Jarca i ujedno u svom sjedištu u kom je vrlo jak), konkretizacija dubokih promjena među onima koji drže konce moći u svojim rukama postajat će sve vidljivija. Moguće je da će neki ljudi na vrhu piramide moći morati odstupiti zbog zrelosti same situacije u javnosti, njihove neučikovite vladavine ili pak nemoralnosti.

Tko će najbolje proći u 2018.? Ljudi koji na prvo mjesto svojih vrijednosti stavljaju iskrenost, čestitost i radišnost. Jednostavni i duhom bogati ljudi koji se ne pretvaraju. Oni koji žive život ispunjen istinom i koji iskreno vjeruju u dobro.

