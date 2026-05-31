Intenzivno ružičaste hortenzije: Evo kako ih održati takvima godinama

Posebnost hortenzija leži u tome što boja njihovih cvjetova često nije unaprijed određena, već ovisi o kiselosti zemlje u koju su posađene. Ovaj omiljeni ukrasni grm postao je gotovo nezaobilazan dio vrtova i okućnica, a postoji nekoliko načina kako postići intenzivnu ružičastu nijansu i zadržati je godinama. Kod hortenzija boja cvata uvelike ovisi o pH vrijednosti supstrata. U kiselijem tlu cvjetovi mogu poprimiti plave tonove, dok neutralna i alkalnija zemlja potiče razvoj ružičastih nijansi. Britanski stručnjak za vrtlarstvo David Domoney ističe kako je za ružičaste hortenzije ključno održavati viši pH. Kako kaže, hortenzije djeluju poput “prirodnog lakmus testa” jer bojom cvijeta otkrivaju kakvoću zemlje u vrtu.

Prije bilo kakvih promjena preporučuje se provjeriti pH tla. Iako analizu možete prepustiti stručnjacima, postoji i jednostavna metoda testiranja koju možete provesti sami. Stručnjaci s portala Agroklub savjetuju testiranje pomoću dvije staklenke, octa, sode bikarbone i dvije čaše zemlje. U obje staklenke stavite zemlju, a u prvu dodajte malo octa. Smjesa koja se zapjeni pokazuje da je riječ o alkalnom tlu. U slučaju da reakcije nema, u drugu staklenku potrebno je dodati malo vode i sode bikarbone. Pojava mjehurića znači da je zemlja kisela, dok izostanak reakcije upućuje na neutralan pH.

Za održavanje ružičastih cvjetova preporučuje se pH viši od 6,5. Vrijednost 7 smatra se neutralnom, niže vrijednosti označavaju kiselu, a više alkalnu zemlju. Kod prirodno kiselog vrtnog tla praktično rješenje može biti sadnja hortenzija u veće posude jer se tako lakše kontrolira sastav supstrata. Preporučuje se koristiti neutralnu ili blago alkalnu zemlju te po potrebi dodati vapno kako bi se povećala alkalnost. Kod sadnje u vrtu pH se može povisiti dodavanjem vrtnog vapna, najčešće mljevenog vapnenca, dok se često koriste i dolomitno vapno ili mljevena kreda. Alkalna tla brže gube vlagu pa će redovito zalijevanje i malčiranje pomoći biljci da ostane zdrava i bujna. Za one koji ne žele previše vremena posvetiti prilagodbi zemlje, odličan izbor mogu biti sorte koje prirodno zadržavaju ružičaste tonove, poput Hydrangea paniculata ‘Wim’s Red’ ili Hydrangea arborescens ‘Pink Annabelle’.