Monte kocke: Kremasti klasik koji nikad ne razočara, a savršen je za vruće dane

Ana Hajduk
31.05.2026.
u 07:07

Ovo je desert koji izgleda impresivno, a okusom podsjeća na omiljene slastice iz djetinjstva – jednostavno neodoljivo.

Ako volite kombinaciju laganog biskvita, nježne mliječne kreme i bogate čokoladne glazure, Monte kocke su desert kojem ćete se uvijek vraćati. Ovaj kolač savršeno spaja jednostavne sastojke i raskošan okus, a idealan je za obiteljska okupljanja ili kad vam treba nešto posebno slatko. Recep je podijelila food blogerica @jedem.fino. Uživajte! 

Sastojci:

Za bijelu kremu:

  • 120 g gustina
  • 100 g šećera
  • 2 vanilin šećera
  • 1 l mlijeka
  • 180 g margarina (sobne temperature)

Za biskvit:

  • 4 jaja
  • 100 g šećera
  • 60 ml ulja
  • 50 ml mlijeka
  • nekoliko kapi arome vanilije
  • 80 g brašna
  • 30 g kakaa
  • 1/2 praška za pecivo
  • oko 10 žlica mlijeka (za prelijevanje)

Za čokoladnu glazuru:

  • 300 ml vrhnja za šlag
  • 300 g čokolade za kuhanje

Priprema: Najprije pripremite bijelu kremu. Pomiješajte gustin i šećer, pa dio mlijeka (oko 200 ml) umiješajte u tu smjesu dok ne nestanu grudice. Ostatak mlijeka zagrijte do vrenja, maknite s vatre i ulijte pripremljenu smjesu uz stalno miješanje. Kuhajte dok se krema ne zgusne, zatim je prebacite u zdjelu, prekrijte prozirnom folijom i ostavite da se potpuno ohladi. Za biskvit odvojite bjelanjke i žumanjke. Bjelanjke istucite u čvrst snijeg, postupno dodajući šećer. Zatim umiješajte žumanjke, pa dodajte mlijeko, ulje i aromu vanilije. Na kraju lagano umiješajte prosijano brašno, kakao i prašak za pecivo, miksajući kratko na najmanjoj brzini. Smjesu izlijte u kalup obložen papirom za pečenje i pecite na 180 °C oko 18 minuta. Pečeni biskvit prelijte s nekoliko žlica mlijeka i ostavite da se ohladi.

U međuvremenu izmiksajte margarin pa mu postupno dodajte ohlađenu kremu dok ne dobijete glatku i svilenkastu teksturu. Kremu ravnomjerno rasporedite po biskvitu. Za glazuru zagrijte vrhnje do vrenja, maknite s vatre i dodajte nasjeckanu čokoladu. Miješajte dok ne dobijete glatku smjesu, zatim je kratko ohladite i prelijte preko kreme. Kolač ostavite u hladnjaku najmanje 10 sati, idealno preko noći, kako bi se svi slojevi savršeno povezali.
