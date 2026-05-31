Monte kocke: Kremasti klasik koji nikad ne razočara, a savršen je za vruće dane

Ako volite kombinaciju laganog biskvita, nježne mliječne kreme i bogate čokoladne glazure, Monte kocke su desert kojem ćete se uvijek vraćati. Ovaj kolač savršeno spaja jednostavne sastojke i raskošan okus, a idealan je za obiteljska okupljanja ili kad vam treba nešto posebno slatko. Recep je podijelila food blogerica @jedem.fino. Uživajte!
Sastojci:
Za bijelu kremu:
- 120 g gustina
- 100 g šećera
- 2 vanilin šećera
- 1 l mlijeka
- 180 g margarina (sobne temperature)
Za biskvit:
- 4 jaja
- 100 g šećera
- 60 ml ulja
- 50 ml mlijeka
- nekoliko kapi arome vanilije
- 80 g brašna
- 30 g kakaa
- 1/2 praška za pecivo
- oko 10 žlica mlijeka (za prelijevanje)
Za čokoladnu glazuru:
- 300 ml vrhnja za šlag
- 300 g čokolade za kuhanje
Priprema: Najprije pripremite bijelu kremu. Pomiješajte gustin i šećer, pa dio mlijeka (oko 200 ml) umiješajte u tu smjesu dok ne nestanu grudice. Ostatak mlijeka zagrijte do vrenja, maknite s vatre i ulijte pripremljenu smjesu uz stalno miješanje. Kuhajte dok se krema ne zgusne, zatim je prebacite u zdjelu, prekrijte prozirnom folijom i ostavite da se potpuno ohladi. Za biskvit odvojite bjelanjke i žumanjke. Bjelanjke istucite u čvrst snijeg, postupno dodajući šećer. Zatim umiješajte žumanjke, pa dodajte mlijeko, ulje i aromu vanilije. Na kraju lagano umiješajte prosijano brašno, kakao i prašak za pecivo, miksajući kratko na najmanjoj brzini. Smjesu izlijte u kalup obložen papirom za pečenje i pecite na 180 °C oko 18 minuta. Pečeni biskvit prelijte s nekoliko žlica mlijeka i ostavite da se ohladi.
U međuvremenu izmiksajte margarin pa mu postupno dodajte ohlađenu kremu dok ne dobijete glatku i svilenkastu teksturu. Kremu ravnomjerno rasporedite po biskvitu. Za glazuru zagrijte vrhnje do vrenja, maknite s vatre i dodajte nasjeckanu čokoladu. Miješajte dok ne dobijete glatku smjesu, zatim je kratko ohladite i prelijte preko kreme. Kolač ostavite u hladnjaku najmanje 10 sati, idealno preko noći, kako bi se svi slojevi savršeno povezali.