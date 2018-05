Gost se okladi: Skočit ću u hladnu Vrljiku za večeru. Pa mokar sjedne za stol...

Vinko Zdilar, prvi ugostitelj u ovom kraju, danas ima nasljednika. Unuka Vinka. Na istom mjestu, šezdeset godina kasnije, opet Vinko vodi restoran. Jedno je od rijetkih mjesta u ovom kraju koje ima otvorena vrata i za koje svi znaju. Kad pitaš domaće kamo na ručak, u pravilu kažu “Zdilar”.

– Did Vinko, kad bi gost naručio platu pršuta, za čas bi mu je donio ponosno na stol. No, kad bi čuo da gosti uz pršut naručuju i tri soka, on bi pladanj s pršutom dignuo i vratio u kuhinju – kaže sin Teo.

Ključevi na dnu rijeke

– Nekad sam mu ja pomagao u kuhinji, ali davno je to bilo.

Teo je, zapravo, otac. Priču danas, tu na terasi tik uz izvor Vrljike, vodi unuk Vinko (36).

– I ja sam pomagao u kuhinji, već kao klinac u osnovnoj školi dodavao ocu boce vina – kaže Vinko pa nastavlja s anegdotom:

– Došao gost, tu susjed iz Imotskog, i s drugim se našim gostom kladio kako će za večeru skočiti na glavu u hladnu rijeku Vrljiku. Tu malo dalje izvire, a voda je izuzetno hladna. I skočio on, sjeo onako mokar za stol, veselo počeo jesti zasluženu večeru. A onda shvatio – ključevi i mobitel ostali u rijeci. Nikad ih nismo našli. Srećom, blizu je kući, pa nije bio problem... – kaže Vinko.

Pogled na rijeku možda metar od stola u restoranu postavlja pitanje:

– Je l’ to mineralna voda? Mjehurići su...

– Mnogi to pitaju. Ali, nije – kažu.

U blizini je i Zelena katedrala, nakon Sinja najpoznatije marijansko svetište.

– Stotinu metara udaljena je od nas. Prekrasno je mjesto, okolo su stoljetna stabla. Eh, tamo je najljepše napraviti pir – kažu ovdje.

U restoranu radi obitelj. Otac, sin, ujak Tonči, njegov sin Luka, sin ujaka Ante...

Kotleti mame Franke

– Glavna je kuharica majka Franka. Ona od jutra do sutra peče gostima kotlete. I meni je najdraže kad mi majka ispeče teleće kotlete. Uostalom, zato svi k nama i dolaze.

Na stolu vino iz susjedstva.

– Susjed Sušić radi vino Jokan, vina su i susjeda Šimunovića, Jerković, Grabovca, ma sve tu na nekoliko kilometara.

Litra bijelog vina 50 kuna, butelje od 80 kuna.

A Imotska torta? Ona se rijetko može pojesti.

– Radi je mama. Ali, treba naručiti...

Cijena miješanog mesa je 95 kuna, miješane salate 15 kuna, pomfrita 10 kuna, a coca-cole 12 kuna.

– Sok pijete? E, to se tu kod nas rijetko viđa...