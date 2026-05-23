Nemate dovoljno vremena za vrt? Ove četiri biljke uspijevaju uz minimalno održavanje

Mnogi bi se rado bavili vrtlarstvom i uživali u zelenilu oko svog doma, no užurbani način života često ostavlja vrlo malo vremena za redovitu brigu o biljkama. Zbog toga sve više ljudi traži biljke koje ne zahtijevaju puno održavanja, a da izgledaju lijepo i uspijevaju uz minimalan trud. Stručnjak za vrtlarenje Patrick Martin iz Frantoio Grovea, kalifornijske farme maslina, je otkrio četiri biljke koje najbolje uspijevaju uz najmanje truda, kao i druge savjete da bi vaš vrt cvjetao bez prevelikog povećanja računa za vodu.

"Osim što je dekorativan, vaš vrt je dio ekosustava vašeg doma. Uz nekoliko strateških promjena, možete smanjiti troškove bez velikih ulaganja ili narušavanja zdravlja svog vrta", rekao je Martin. Četiri najbolje biljke koje zahtijevaju minimalno zalijevanje su lavanda, ružmarin, žednjak i ukrasne trave. Izgledaju vrlo dojmljivo, ali nakon što se jednom ukorijene, traže vrlo malo brige, piše Daily Express. "Ove biljke su dizajnirane da uspijevaju s manje vode. Nakon što se smjeste, trebat će im vrlo malo od vas, što znači niže račune za vodu i manje vremena provedenog s crijevom za zalijevanje", objasnio je stručnjak.

Da biste dodatno smanjili svoje potrebe za zalijevanjem, Martin je prepoučio malčiranje svega u vašem vrtu. Učinkovito malčiranje može smanjiti potrebe za vodom do 50 posto. "Malč djeluje poput pokrivača za vaše tlo. Zadržava vlagu tamo gdje je vašim biljkama potrebna, što znači da ćete zalijevati puno rjeđe. Možete koristiti pristupačne opcije poput domaćeg komposta, usitnjenog lišća ili čak pokošene trave. Ne mora biti skupo", objasnio je.

Prekrivanjem tla slojem organskog materijala poput drvne sječke, kore ili komposta stvarate barijeru koja zadržava vlagu i sprječava isparavanje. Da biste dodatno smanjili učestalost zalijevanja, pazite da odaberete pravo doba dana. U ljetnim mjesecima ili sunčanim danima najbolje je zalijevati vrt rano ujutro ili navečer. To sprječava isparavanje vode prije nego što dođe do korijenja vaših biljaka.