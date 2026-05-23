Znate li što je crvena tekućina koja curi iz odreska? I ne, ne radi se o krvi

Odresci su jedan od najomiljenijih načina pripreme mesa širom svijeta, cijenjeni zbog svoje jednostavnosti, okusa i raznolikosti. Ako ste u restoranu naručili rare ili medium rare odrezak, možda ćete se osjećati nelagodno kada na tanjuru primijetite crvenu tekućinu koja se širi oko priloga. No, stručnjaci za hranu otkrili su da ta tekućina zapravo nema veze s krvlju. Jedenje rare odreska čuva više hranjivih tvari, posebno željeza, fosfora i vitamina A i B6, u usporedbi s dobro pečenim mesom koje može uništiti te korisne spojeve. Željezo je izvrsno za borbu protiv umora, dok fosfor pomaže u održavanju jakih kostiju, piše Mirror.

"Mnogi ljudi pogrešno misle da je sok i crvenilo koje se nalazi u srednje pečenom odresku krv. Ali nije. Ako brzo pretražite Google, pronaći ćete mnogo članaka na tu temu. To je voda i mioglobin", objasnio je David, kuhar koji dijeli sadržaj na TikToku. Mioglobin je protein koji prenosi kisik kroz mišićno tkivo i ima ružičastocrveni pigment. Što se više topline uvodi u mioglobin, to on postaje tamniji. Ipak, postoji problem s ovim procesom jer kako mioglobin postaje tamniji, tako postaje i suši što znači da sve što radite jest da isušujete meso kada ga kuhate dulje vrijeme.

Unatoč stručnom objašnjenju, mnogi i dalje smatraju da je mioglobin zapravo krv. "Ali, krv prenosi kisik", "Objašnjenje doslovno zvuči kao da se radi o krvi", "To je krv, ali u mišićima. Dakle, krv je", samo su neki od komentara ispod videa.

"Mioglobin je protein u vašim skeletnim mišićima i vašem srcu. Prenosi kisik iz krvotoka u mišiće. Vašim mišićima je potreban kisik da bi pravilno funkcionirali. Mioglobin je poput malog dostavnog vozila", objasnili su stručnjaci iz Cleveland Clinica. Napravljen je od aminokiselina, željeza i drugih molekula koje zajedno zadržavaju kisik i dostavlja taj kisik mišićima kada im je potreban za pretvaranje pohranjene energije u pokrete.