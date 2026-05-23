Opasno stanje: Liječnici su mislili da ima napadaj panike, a život joj je bio u opasnosti

Samo nekoliko sati nakon večernjeg izlaska s prijateljicama, Priti Langer završila je u vozilu hitne pomoći i saznala vijest koja joj je promijenila život. Odvjetnica, danas 49-godišnjakinja, 2023. je bila na koncertu Billyja Joela i Stevie Nicks u Baltimoreu, a nakon koncerta s prijateljicama je prespavala u hotelu. Oko tri sata ujutro probudila se s osjećajem snažnog pritiska u prsima. Isprva je pomislila da je možda riječ o probavnim tegobama, no bol nije prolazila. Probudila je dvije prijateljice i rekla im da se ne osjeća dobro te da nešto nije u redu. Jedna joj je dala lijek protiv želučane kiseline, ali ga je odmah povratila, a bol u prsima postajala je sve jača, piše People.

Ubrzo se srušila na pod i rekla prijateljicama da misli kako mora u bolnicu. One su pozvale hitnu pomoć, a zatim joj pomogle da izađe iz hotela. Priti, majka troje djece, 18-godišnjih blizanaca i 11-godišnje kćeri, kaže da je već tada znala da se događa nešto ozbiljno. No, umjesto hitne reakcije, dočekala su je pitanja. Prisjetila se da su je bolničari najprije zadržali na pločniku i pitali je ima li možda anksioznost ili je pretjerala tijekom večernjeg izlaska.

Ona je, međutim, uporno ponavljala da treba medicinsku pomoć i da osjeća akutnu bol u prsima. U vozilu hitne pomoći napravljen joj je EKG, ali kaže da se činilo kao da nitko nije pogledao rezultate. Kada je stigla u bolnicu, ponovno je povratila dok su je premještali u invalidska kolica. I ondje je medicinsko osoblje najprije posumnjalo na napadaj panike, no Priti je odbijala prihvatiti takvo objašnjenje. 'Nisam anksiozna osoba', rekla je kasnije. Nastavila je inzistirati da netko mora reagirati jer je bol u prsima i dalje bila snažna.

U jednom je trenutku njezin EKG poslan kardiološkom odjelu, gdje su shvatili da se na prijemu nalazi osoba koja ima srčani udar. Tek tada se sve promijenilo. Liječnici i medicinske sestre okupili su se oko nje i započeli liječenje. Jedan mladi liječnik tada joj je rekao riječi koje nije zaboravila: da se sigurno boji, ali da će biti u redu i da će se pobrinuti za nju. Priti kaže da se tada prvi put mogla opustiti jer je napokon osjećala da je netko čuje. Mogla se usredotočiti na liječenje i oporavak.

Liječnici su utvrdili da je doživjela takozvani 'widowmaker' srčani udar, jedan od najopasnijih oblika infarkta koji nastaje kada dođe do začepljenja najveće srčane arterije. Kod nje je uzrok bio SCAD, odnosno spontana disekcija koronarne arterije, puknuće u krvnoj žili srca. Srčana funkcija bila joj je vrlo slaba, a ugrađena su joj dva stenta. Nakon zahvata provela je pet dana na kardiološkom odjelu, a zatim se vratila kući u Virginiju. Uslijedila je kardiološka rehabilitacija, a danas redovito uzima propisane lijekove.

Srčani udar bio je velik šok jer je Priti dotad živjela, kako kaže, zdravim načinom života. Održavala je zdravu tjelesnu težinu, vježbala nekoliko puta tjedno i pazila na prehranu. Upravo zato njezin slučaj pokazuje koliko je važno ne zanemarivati simptome samo zato što osoba ne izgleda kao tipičan srčani bolesnik. Danas vjeruje da možda ne bi bila živa da te noći nije uporno tražila pomoć. Kaže da su njezini jasni simptomi bili zanemareni jer je izgledala kao zdrava, relativno mlada žena, pa nitko nije povezivao njezino stanje sa srčanim udarom. Zbog toga sada javno dijeli svoju priču. 'Vi poznajete svoje tijelo. Uvijek ste sami sebi najbolji zagovornik', poručuje. Posebno ženama savjetuje da se ne povlače, da zauzmu prostor i da inzistiraju da ih se čuje. Jer, kako kaže, ponekad to zaista može biti pitanje života i smrti.

Priti danas sudjeluje u inicijativi Go Red for Women Američke udruge za srce, gdje kao preživjela pacijentica pomaže širiti svijest o znakovima kardiovaskularnih bolesti. Kaže da je ondje pronašla zajedništvo snažnih žena koje podižu jedna drugu. Najvažnije joj je, dodaje, pokazati svojoj djeci da se i nakon nečega neočekivanog i teškog može nastaviti živjeti, napredovati i pomagati drugima.