Gledao je suprugu kako se seksa s bivšim - to ga je uzbudilo, pa za savjet pita psihoterapeutkinju

Jedan 46-godišnji muškarac upoznao je svoju sadašnju suprugu putem interneta. Bio je presretan što je konačno pronašao, kako kaže, ljubav svog života. "Posljednjih šest godina seksao sam se samo kada bih platio za to i bio sam uzbuđen oko prvog puta s njom. Čekali smo dva mjeseca, a onda razočaranje - seks je loš", započeo je opisivanje svog problema savjetnici britanskog portala The Sun, Deidre.



Vjenčali su se godinu dana od upoznavanja, ali čak i dvije godine braka nisu doprinijele boljem seksu. "Spomenula mi je da je njezin bivši obdaren i to me zaintrigiralo."



"U dobrim su odnosima jer imaju sina zajedno, pa sam joj predložio da ga pozove jednu večer kod nas. Tijekom druženja točio sam im pića sve dok se nisu malo opustili. Započeli smo razgovor o seksu i predložio sam mu da spava s mojom sadašnjom, njegovom bivšom suprugom."

Iznenadio se kada su oboje pristali na tu ideju i uživao je gledajući njihov odnos. Idućeg dana njegova supruga potpuno se slomila. "Od tada je tužna i ne želi ni pomisliti da to opet napravimo, a mene je tako uzbudilo. Ne mogu to izbaciti iz glave."



Deidre, pomalo u šoku, odgovara: "Tretiraš ju kao da je porno glumica, a ne partnerica. Do ovoga je, čini se, došlo zbog tvog nezadovoljstva sa seksualnim životom i malim brojem odnosa. Nikakve veze nema obdarenost njezinog bivšeg s vama, već trebate eksperimentirati i prilagoditi se jedno drugome. Razgovaraj s njom i reci joj da ju voliš i da želiš samo nju. Zaboravi na ovakve odnose."