Gledanje Olimpijskih igara može biti dobro za zdravlje, bilo da je uživo ili na TV-u

Nevjerojatni usponi ako pobijedite, padovi ako ne, i puno stresnih osjećaja između. Srećom, ukupni utjecaj trebao bi biti pozitivan jer su istraživanja pokazala da ljudi koji gledaju sport osjećaju veće blagostanje, od onih koji to ne čine – i to je vjerojatno povezano s društvenim aspektima gledanja sporta, piše Science Alert. Pod blagostanjem mislimo na psihološko stanje osobe – kako se netko osjeća. Ljudi s većim blagostanjem obično imaju bolje fizičko zdravlje i žive duže od ljudi s nižim blagostanjem.

Istraživanje provedeno na Sveučilištu Anglia Ruskin, koristilo je podatke 7.209 odraslih osoba, u dobi od 16 do 85 godina, koji žive u Engleskoj. Otkrili su da ljudi u Velikoj Britaniji koji su prisustvovali sportskom događaju uživo u prošloj godini zadovoljniji svojim životima, osjećaju da su im životi vrjedniji i manje su usamljeni od ljudi koji to nisu učinili. Ova otkrića se slažu s drugim studijama koje su otkrile da ljudi koji gledaju sport uživo barem jednom godišnje imaju manje simptoma depresije od onih koji to ne čine.

VEZANI ČLANCI:

Ne možete otići na događaje uživo? Gledanje sporta na TV-u i online također može biti dobro za vaše blagostanje. Istraživanja su pokazala da su ljudi koji gledaju sport na TV-u ili internetu također manje depresivni od onih koji to ne čine, a simptomi depresije su još manje vjerojatni za one koji su sport gledali češće.

Oni koji gledaju sport vjerojatnije će prijaviti veće osjećaje ispunjenja životom nego ljudi koji to ne čine, bez obzira gledaju li sport uživo, na TV-u ili online. Sva ta otkrića su korelativna, što znači da ne možemo biti sigurni koji čimbenik utječe na drugi ili jesu li oboje možda pod utjecajem nekog trećeg čimbenika (poput bogatstva ili broja prijatelja).

VEZANI ČLANCI:

Međutim, teorija društvenog identiteta i istraživanja snimanja mozga govore nam da gledanje sporta može pružiti primarni poticaj blagostanju, a ne drugi čimbenici. Pozitivan učinak gledanja sporta vjerojatno je povezan s društvenim identitetom. Tražimo povezivanje kroz formiranje grupa: zajednica ljudi s kojima dijelimo nešto zajedničko. Te zajednice čine dio naših identiteta, i kroz njih nalazimo društvenu i emocionalnu podršku.

Primjer formiranja grupa je zajednica koju dijelimo s ljudima koji podržavaju iste sportske timove kao i mi. Istraživanja su pokazala da su ljudi koji su se snažno identificirali s nekim sportskim timom vjerojatnije osjećali emocionalnu podršku drugih navijača, što je povećalo zadovoljstvo životom. Kroz naš zajednički društveni identitet, također dijelimo društvene i emocionalne koristi uspjeha unutar naše grupe.

VEZANI ČLANCI:

Međutim, kada naš tim izgubi, vjerojatnije ćemo se distancirati od našeg tima kako bismo se zaštitili od negativnih društvenih i psiholoških posljedica. Uloga društvenih procesa koji povezuju gledanje sporta i blagostanje pokazana je u japanskoj studiji koja je koristila snimke mozga. Otkrili su da su područja mozga povezana s psihološkim nagradama (dobrim osjećajem) bila aktivnija kada su sudionici gledali popularan sport, poput bejzbola, nego manje popularan sport, poput golfa.

Dakle, društvene koristi gledanja sporta nisu nužno ograničene na odlazak na događaje uživo s prijateljima i obitelji. Možemo uživati u osjećaju zajednice koju nam pružaju naši omiljeni sportaši, bilo da gledamo sport uživo ili iz udobnosti vlastitih domova, i time također možemo uživati u psihološkim koristima. Bez obzira podržavate li svoj tim od kuće ili na utakmici, možete uživati u usponima i padovima biti sportski navijač znajući da je to dobro za vas – sve dok dijelite to iskustvo s drugima.

Ovih šest namirnica pomoći će vam da lakše zaspite i bolje spavate: