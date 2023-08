Fitness influencerica ostala užasnuta rodno određenim utezima u teretani: ‘Nema potrebe za tim!’

Elle Sampiere (23) vježbala je u teretani u Lacanauu u Francuskoj kada je primijetila da su male težine šipke označene za žene, a veće za muškarce. Elle, fitness influencerica i profesionalna surferica, nikada prije nije vidjela natpise na šipkama i bila je "iznenađena" kada je vidjela riječi "žene" i "muškarci" naslikane na zidu, piše Mirror.

"Nisam super jaka feministica niti me to na bilo koji način uvrijedilo. Više me samo iznenadilo da je to još uvijek na zidu ovdje u Francuskoj. Odrasla sam u teretani u kojoj to nismo smjeli zvati 'šipka za djevojke'. Znam da proizvode šipke od 20 kg, i znam da rade šipke od 15 kg, i znam zašto to rade. Međutim, ja sama nikad nisam vidjela da je označeno kao, žene i muškarci, moglo bi biti jako osjetljivo za neke ljude", rekla je.

Elle je video objavila na TikToku, a neki korisnici društvenih mreža istaknuli su da je to uobičajena praksa u svijetu dizanja utega. Elle je odgovorila na kritike objasnivši da je to znala, ali je bila šokirana što se to u moderno doba doslovno označava spolom. Elle ima gotovo 200.000 pratitelja na TikToku i svjesna je ljudi koji je prate i primjera koji smatra da treba dati. "Moja poanta je bila više kao da, ako ćete šipke označiti, samo ih označite 20 i 15. Otkad sam dobila tu odgovornost, znate, biti 'influencerica' i volim inspirirati mlade djevojke da idi u teretanu Dakle, kada mi pošalju poruku i nervozne su oko odlaska u teretanu ili nemaju samopouzdanja i kažu da sam ih ja inspirirala da odu tamo, razmišljam o njima i o tome što bi mogle pomisliti kada odu u teretani i vide tako nešto", objasnila je.

Iako je Elle profesionalka koja zna što govori - njezine komentare ispunili su oni koji su 'pojašnjavali' da je to standardna praksa. Najviše komentara bilo je od muškaraca, no nekoliko njih bilo je potpuno nepristojno pa su joj tako pisali da sigurno ni ne može dići tu teži šipku.

Nekoliko je žena komentiralo s argumentom da je šipka tanja na manjim utezima, što ih čini lakšim za držanje. Ali Elle je iznijela jako dobru poantu kada je odgovarala ljudima: "Samo kažem da jednostavno stavite 20 kg i 15 kg. Ne 'žene i muškarci'. A ako nam trebaju tanje šipke - neka budu iste težine i tanja šipka na jednu." Jedan je korisnik napisao: "Ovo je standard za dizanje... zvuči kao da nisi znala." Ali Elle je uzvratila šalom, ostajući pri svojoj izvornoj poruci: "Zvuči kao da ste promašili bit."

