Evo zašto ne biste trebali držati luk u hladnjaku

Luk bi uvijek trebao stajati na nekom mjestu gdje nije pretjerano hladno, tako može izdržati i do 30 dana. Kada stoji u hladnjaku škrob se brzo pretvara u šećer pa luk postaje mekan i brzo truli. Osim toga što ne može dugo ostati svjež na hladnom, ostale namirnice iz hladnjaka poprimit će njegov miris, i to vrlo intenzivno.



Što onda kada nam treba samo jedna polovica luka? Opet izbjegavajte hladnjak. Zamotajte polovicu u plastičnu foliju, a potom stavite u vrećicu s patentnim zatvaračem.



Ovo su još neke namirnice koje ne biste trebali držati u hladnjaku:



Rajčica

Zbog držanja u hladnjaku, rajčica gubi svu svoju aromatičnost i sočnost. Naime, niske temperature dovode do raspadanja šećera, kiselina i mirisa što, dakle, negativno utječe na kvalitetu ove namirnice. Rajčice, bez obzira o kojoj je vrsti riječ, držite na sobnoj temperaturi, na svijetlom mjestu, ali ne i na suncu.



Krumpir

Iako vas pretinci u hladnjaku (pogotovo u onim modernijim) mogu natjerati da napravite pogrešku i u njih odložite i krumpir - to definitivno ne biste smjeli. Hladnoća hladnjaka pretvorit će škrob u šećer što će pokvariti okus ove namirnice, ali i njenu boju. Ostava, odnosno hladno i mračno mjesto, najbolji su za čuvanje krumpira.

Začini i umaci na bazi octa

Baš kao što ocat ne treba čuvati u hladnjaku, tako ne treba ni dresinge koji su napravljeni na njegovoj osnovi. Ako ih stavite u hladnjak, prije će se zgusnuti i postati "oštrijeg" okusa.



Kruh

Držanje kruha u hladnjaku može se činiti kao dobar način da se održi svježina, ali to je greška. Kruh se brže suši u hladnjaku nego na sobnoj temperaturi. Ako želite sačuvati kruh, radije zamrznite kruh narezan na šnite u škrinji umjesto da ga stavite u hladnjak.