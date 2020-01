Englez se začudio koliko hrvatski jezik ima riječi za ženske genitalije: 'Vrlo slatko i nevino'

U nekom trenu prošlog stoljeća napravio sam pogrešku. Moji prijatelji, par iz Hrvatske, pitali su me da pronađem knjigu The Art of Selling i donesem im ju sljedeći put kada ću ići u Zagreb. To je sve bilo prije Interneta kada nije bilo online kupovine pa kada sam napokon pronašao knjigu, bio sam presretan, piše Adrian za The Guardian.

"No, zamislite moje razočaranje kada sam im donio knjigu, a oni su rekli da to nije ispravna knjiga. Oni su tražili The Art of Sailing, ne The Art of Selling. No, pročitali su i ovu nesretnu knjigu te su se oduševili, preveli je na hrvatski, prodali hrpu kopija i tako se rodila njihova izdavačka kuća."

Kada sam ih sreo prošli tjedan, saznao sam da sada prevode erotiku na hrvatski. No, imaju problema, postoji samo jedna riječ, 'manhood' koju stalno koristimo, a prevedena na hrvatski zvuči apsurdno. Također imaju problema s prevođenjem seksa jer u engleskom ne postoji riječ za to, a da nije previše vulgarna ili previše tehnička, poput 'copulation', napisao je.

"Za orgazam imaju slične riječi kao i mi, ali imaju jednu očaravajuću arhaičku riječ, sladostrašće, koja je zapravo 'sweet passion'. Takva riječ ne postoji u engleskom, ali rekao sam da imamo puno riječi za penis."

"Na što je ona odgovorila da ih oni imaju hrpu i da s time nema problema. Što je započelo našu raspravu o riječima za genitalije. Mi imamo 'willy', što zvuči lijepo i slatko, kao i njihov pimpek."

Kaže kako mu je prijateljica rekla da je njena mama, koja je bila djevojčica u Zagrebu 40-ih godina prošlog stoljeća ženske genitalije nazivala "šljiva".

"U engleskom naziv ženskih genitalija, za djecu, je grozan. Imamo 'front bottom' i 'fanny', dok se u hrvatskom kaže pipica ili šljivica. Vrlo slatko i nevino. Zašto mi u engleskom nemamo takve nazive?"

