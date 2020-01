Koliko je sigurno seksati se ako imate gripu?

Liječnici kažu da prvo trebate obratiti pozornost na to kako se gripa prenosi. Odgovor je - kapljično! Dakle, kihanjem, kašljanjem, disanjem, rukovanjem i naravno, ljubljenjem. Virus u kapljicama živi do 24 sata na površinama poput stola itd., na plahtama sat do dva, a na rukama 15 do 30 minuta.

Tjedan dana bez kontakta

Pravilo je da biste se trebali maknuti dva metra od onoga tko ima gripu (doslovno), a pošto seks zahtjeva puno bliskost, za vrijeme gripe biste ga definitivno trebali izbjegavati.

Vjerojatnosti da ćete se uspjeti poseksati bez da partner u vas diše, kihne, zakašlje se i slično, vrlo su male, pa ako je jedan od vas zaražen - nemojte se seksati. Ovo vrijedi i za slučajeve kada ste se cijepili, jer cjepivo samo smanjuje rizik od zaraze, ne eliminira zarazu upotpunosti.

Koliko zapravo kirurške maske djeluju u borbi protiv gripe?

Problem je u tome što osoba koja ima gripu, tjedan dana je zarazna bez da i sama vidi simptome, što znači da se možete zaraziti čak i ako vaš partner izgleda posve zdravo. Ovdje nema pomoći, no ako već znate da ste imali gripu, suzdržavajte se od seksa najmanje tjedan dana nakon što prođu svi simptomi.

