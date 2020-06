Duže očuvajte namirnice: Ovo je idealna temperatura hladnjaka na kojoj će hrana ostati svježa

Na pravoj temperaturi, hladnjak može očuvati svježinu hrane i po nekoliko tjedana, tako što usporava razvoj bakterija. Kada temperatura kreće rasti, bakterije se brže razvijaju te se hrana brže kvari. Za bolje održavanje hrane, potrebno je hladnjak držati na idealnoj temperaturi, prenosi Real Simple.

Američka agencija za hranu i lijekove poručila je kako je preporučena temperatura hladnjaka ispod 4 stupnja Celzijusa, a zamrzivača ispod -17 stupnjeva Celzijusa. No idealna temperatura zapravo je niža. Za najbolje čuvanje hrane ciljajte na temperaturu hladnjak između 1.7 do 3.3 stupnjeva Celzijusa. Ove temperature najbliže su što možete doći do zamrzavanja, bez da zapravo zamrznete svoju hranu. Također je najbliže što se možete približiti pragu od 4 stupnja Celzijusa kada se kreću razvijati bakterije.

Temperature iznad idealne ili preporučene granice mogu biti previsoke za pravilno održavanje hrane te mogu izazvati razne probleme. Hrana bi se mogla brzo pokvariti i uzrokovati bolove u želucu, ali i ozbiljnije bolesti preko bakterija Salmonella i E. Coli. Stoga je važno provjeriti temperaturu hladnjaka te je namjestiti na idealnu razinu.

