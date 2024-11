'Doktori su rekli da je kvržica na mojem vratu tinejdžerski problem, a onda je otkriveno da imam rak'

Studentica Georgia Kennedy (21) iz engleskog grada Peterborougha borila se s ekstremnim umorom i upornim kašljem. Trampolinistica i trenerica borila se s umorom od svoje 15. godine i priznala je da je odgađala brigu o svom zdravlju. "Bila sam umorna tinejdžerka u usporedbi s prijateljicama. Zbog toga sam prestala trenirati i smanjila sam sve aktivnosti. Kada je došao Covid, tada sam taj problem stavila na stranu", ispričala je 21-godišnjakinja, piše Mirror.

Mislila je da ima narkolepsiju te je napravila EKG, ehokardiogram, testove opterećenja i prošla je studije spavanja. No, liječnici su njezine simptome odbacili i rekli da su to "tinejdžerski problemi" i da će proći. U listopadu 2022. godine je zbog kašlja otišla u bolnicu gdje je dobila dijagnozu Hodgkinovog limfoma. "Mislila sam da je moj kašalj sezonski pa sam ga zanemarivala nekoliko tjedana, ali nije mi bilo bolje pa sam zakazala pregled kod liječnika opće prakse. Gledali su moje nalaze, vidjeli su da sam imala astmu kad sam bila mlađa i rekli su mi da koristim inhalatore nekoliko tjedana", objasnila je Georgia.

No, situacija je postajala sve gora pa je nekoliko tjedana kasnije ponovno nazvala liječnike koji su je pitali kako želi dalje postupati. "Imala sam samo 19 godina i nisam imala pojma. Na kraju sam nekoliko dana kasnije napravila rendgenski snimak. Rekli su da izgleda abnormalno, ali da nije ništa hitno i da ću napraviti CT nakon Božića", rekla je Georgia. Njezine su poteškoće s disanjem eskalirale neposredno prije Božića te je Georgia hitno primljena u bolnicu. "Medicinska sestra je rekla da bi to mogla biti infekcija, ali najvjerojatnije je rak. Rak nisam ni registrirala rak opciju pa sam mislila da to ne može biti točno", rekla je.

No, surova stvarnost ju je ipak stigla. "Sjećam se da sam imala tunelsku viziju, nisam mogla nikoga čuti i bilo je kao da su mi osjetila nestala. Samo sam sjedila tamo misleći da se ovo ne događa. Kad sam se razvila kašalj, imala sam kvržicu na vratu koju nisam primijetila", ispričala je 21-godišnjakinja. Georgia je nakon dijagnoze razmišljala o simptomima koje je imala, a koje je zanemarivala. "Sada kad pogledam fotografije, vidim kvržicu od možda dvije godine prije nego što mi je dijagnosticiran rak. Ali budući da je bila tako mala i da je rasla postupno, nikada nisam ništa rekla o tome", prisjetila se.

Mlada trenerica se sada zalaže za veću svijest o znakovima raka među mladima. Statistika je otkrila zabrinjavajući jaz u svijesti jer samo 17 posto tinejdžera zna ključne znakove raka. "Kažu vam da provjerite imate li kvržice i izbočine na grudima, ali nikada vam se ne kaže da provjerite bilo koje drugo mjesto poput vrata ili limfnih čvorova", objasnila je Georgia. Nakon što se suočila s teškom dijagnozom, prošla je šest ciklusa kemoterapije prije nego što je konačno proglašena zdravom u svibnju prošle godine. Nakon oporavka, potpuno je prigrlila život putujući i trenutačno slijedi svoju strast prema drami na Sveučilištu u Manchesteru.

Ne-Hodgkinov limfom je vrsta raka koja potiče iz limfnog sustava, koji je dio imunološkog mrežnog sustava kroz sintezu krvnih žila i žlijezda širom tijela. Ovaj sustav cirkulira tekućinu zvanu limfa koja sadrži limfocite, bijele krvne stanice koje se bore protiv infekcija. U slučajevima ne-Hodgkinovog limfoma, ti se limfociti počinju abnormalno razmnožavati i nakupljati unutar limfnog sustava, često u limfnim čvorovima. S druge strane, Hodgkinov limfom, rijedak oblik raka, javlja se kada se B-limfociti počnu abnormalno razmnožavati i nakupljati u određenim dijelovima limfnog sustava, kao što su limfni čvorovi. On više pogađa muškarce nego žene.

Osim kvržice na vratu, pazuhu ili preponama, neki ljudi s Hodgkinovim limfomom mogu imati i druge općenitije simptome. To može uključivati noćno znojenje, nenamjerni gubitak tjelesne težine, visoku temperaturu, uporan kašalj ili osjećaj nedostatka zraka te uporan svrbež kože po cijelom tijelu. Zahvaćeni limfociti gube sposobnost borbe protiv infekcije, čineći ljude osjetljivijima na bolesti. Hodgkinov limfom se može razviti u bilo kojoj životnoj dobi, ali uglavnom pogađa osobe između 20 i 40 godina te starije od 75 godina.

Pet uobičajenih znakova raka kod mladih ljudi uključuju kvržice, izbočine i otekline, neobjašnjiv umor, promjene madeža, trajnu bol i neobjašnjivu promjenu težine. Drugi znakovi mogu uključivati neobjašnjivo krvarenje, lako stvaranje modrica, groznicu ili bolest koja ne prolazi, česte glavobolje uz povraćanje, nagle promjene vida, promjene u navikama pražnjenja crijeva, gubitak daha te kašalj ili promuklost koja traje dulje od tri tjedna. Ako imate bilo koji od ovih simptoma, osobito ako potraju ili ih ne možete objasniti, trebali biste zakazati sastanak sa svojim liječnikom. Najčešći karcinomi u mladih odraslih osoba su rak dojke, limfomi, melanoma, sarkomi, karcinomi ženskog genitalnog trakta, rak štitnjače, rak testisa, rak debelog crijeva te tumori mozga i leđne moždine.