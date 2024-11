25-godišnjakinja s rakom crijeva upozorava: 'Na ovaj znak bi svi mladi ljudi trebali obratiti pažnju'

Djevojka koja je preboljela rak crijeva odlučila je podijeliti svoja iskustva i upozoriti na neobične simptome koje je iskusila. Ellie Wilcock je još 2021. godine počela primjećivati promjene u svom tijelu, ali u početku je ignorirala znakove. Mislila je da su oštri bolovi s lijeve strane trbuha povezani s infekcijom urinarnog trakta i da će brzo proći, piše LADBible.

Međutim, ispostavilo se da su bolovi koje je osjećala zapravo bili simptom raka crijeva. Iako se često smatra da je ovo stanje vezano za stariju populaciju, sve više mladih ljudi, uključujući one u 20-ima i 30-ima, obolijeva od raka crijeva, sličnog raku gušterače ili debelog crijeva.

Wilcock, koja je tada imala 25 godina, na kraju je dobila dijagnozu četvrtog stadija raka crijeva, što znači da se bolest proširila na druge dijelove tijela. Danas želi upozoriti druge na rane znakove bolesti. U videu na TikToku podijelila je četiri simptoma koje je iskusila prije postavljanja dijagnoze.

Prvi znak bila je bol u lijevom dijelu trbuha, što je povezano s tumorom koji je blokirao njezino debelo crijevo. U početku je mislila da je riječ o problemima s urinarnim traktom, a liječnici su sumnjali na infekciju mokraćnih puteva.

U kasnijem videu ispričala je kako su liječnici pretpostavljali da ima cistu na jajniku, no simptomi koje je imala bili su više u skladu s rakom crijeva. Osim bolova, Wilcock je primijetila promjene u probavi – stalnu izmjenu zatvora i proljeva, što za nju nije bilo uobičajeno. Treći simptom bio je intenzivan umor. Rekla je: ‘Osjećala sam se iscrpljeno, jedva sam mogla ostati budna na poslu i često bih se samo htjela odmoriti’.

Posljednji znak koji je primijetila bila je krv u stolici. ‘Isprva nisam mislila da je to slučaj, ali kad sam bolje razmislila, shvatila sam da sam primijetila krv, samo tome nisam pridavala pažnju’, objasnila je, ‘Može biti različitih nijansi, od svijetlo crvene do tamne. Ako primijetite nešto neobično, obavezno to provjerite. Nema razloga za sram – što ranije reagirate, to bolje’.

Wilcock je prvi put posjetila liječnika u travnju 2022. zbog bolova, ali kada su testovi pokazali da nema infekciju, krvna analiza ukazala je na upalu u tijelu. Nakon ultrazvuka koji nije otkrio cistu, morala je potražiti hitnu pomoć zbog pogoršanja bolova. Biopsija je konačno potvrdila tešku dijagnozu – rak crijeva koji se proširio na jetru, jajnike i peritoneum.

Nakon brojnih operacija i kemoterapije, u kolovozu 2022. potvrđeno je da više nema znakova raka. Danas, Ellie dijeli svoju priču kako bi osvijestila javnost i potaknula druge da obrate pažnju na svoje tijelo i simptome koji se ne smiju ignorirati.

