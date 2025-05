Doktor upozorio na suplemente koji mogu izazvati zatajenje organa: 'Spržit će vam jetra'

NHS kirurg, dr. Karan Rajan, podigao je uzbunu zbog sve većeg broja popularnih dodataka prehrani koji, iako prirodni, mogu uzrokovati ozbiljna, pa čak i po život opasna oštećenja jetre. Biljke poput ashwagandhe – poznate po navodnom jačanju energije i imuniteta – mogu utjecati na sposobnost jetre da učinkovito izlučuje toksine iz tijela. Sličan oprez savjetuje se i za ekstrakt zelenog čaja te kurkumu, piše Daily Mail.

U popularnom video isječku koji je prikupio gotovo milijun pregleda na Instagramu, dr. Rajan poziva javnost na oprez i savjetuje provjeru svakog dodatka prehrani putem baze podataka LiverTox, koja dokumentira poznate slučajeve oštećenja jetre povezane s lijekovima i suplementima.

"Ako je dodatak u LiverTox bazi označen ocjenom A, B ili C, budite posebno oprezni s njegovom dozom i učestalošću uzimanja," ističe dr. Rajan. Napominje kako i prirodni dodaci prolaze kroz jetreni metabolizam, što znači da ih jetreni enzimi moraju razgraditi. Taj proces može dodatno opteretiti organ i povećati rizik od toksičnih reakcija.

Upozorenja nisu nova – britanska Agencija za standarde hrane (FSA) prošle je godine već povezala ashwagandhu s mogućom toksičnošću za jetru. Istraživanja su pokazala da i kurkuma može, u rijetkim slučajevima, uzrokovati zatajenje jetre.

Dr. Rajan također upozorava na opasnosti kombiniranja više biljnih dodataka odjednom, zbog mogućih nepoznatih interakcija: "Ako uzimate više biljnih suplemenata, provjerite ne preklapaju li se aktivni sastojci – mogli biste nenamjerno stvoriti farmakološki koktel s nepredvidivim djelovanjem".

Ova upozorenja odnose se i na korisnike lijekova na recept, poput statina, antidepresiva, antiepileptika i razrjeđivača krvi. Kombinacija s određenim suplementima može promijeniti njihovu učinkovitost ili sigurnost.

Kako se zaštititi?

Dr. Rajan savjetuje konzultaciju s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja bilo kojeg dodatka prehrani, osobito ako već uzimate druge lijekove. Također, preporučuje provjeru certifikata treće strane na ambalaži – kao što su NSF, Informed Choice ili USP Verified – koji potvrđuju sigurnost, kvalitetu i čistoću proizvoda. "Odabir suplemenata s ovim oznakama može znatno smanjiti rizik od unošenja štetnih ili zabranjenih tvari koje mogu naštetiti jetri," naglašava.

Iako upozorava na opasnosti, dr. Rajan jasno ističe da nisu svi suplementi štetni: "I sam redovito uzimam omega-3, vitamin D i vlakna. Suplementi mogu imati smisla – ali pod uvjetom da se koriste informirano".

Anketa FSA pokazuje da oko 50% odraslih u Ujedinjenom Kraljevstvu redovito uzima neki oblik dodataka prehrani. No, velike studije, poput one iz 2018. objavljene u Journal of the American College of Cardiology, otkrivaju da najpopularniji suplementi – uključujući multivitamine, vitamin D, kalcij i vitamin C – ne smanjuju rizik od srčanih bolesti, moždanog udara ili prerane smrti.

Prošle godine, žena iz Pennsylvanije podijelila je svoje iskustvo s biljnim dodatkom koji je uzimala kako bi ublažila simptome menopauze. U početku je osjetila više energije i bolje raspoloženje, no nakon manje od dva mjeseca oči su joj požutjele – klasičan simptom žutice, uzrokovanog nakupljanjem bilirubina zbog oštećenja jetre.

Liječnici su zaključili da je uzrok biljni dodatak koji je sadržavao crni kohoš – i upozorili je da bi mogla trebati transplantaciju jetre. Slučaj je završio bez operacije, ali je bio upozorenje kako "prirodno" ne znači uvijek i "sigurno".

