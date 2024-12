Farmaceutkinja otkrila koje suplemente nikada ne koristi: 'Bolje pojedite slatkiš'

Britanska farmaceutkinja Amina Khan otkrila je koje tri vrste dodataka prehrani izbjegava konzumirati. "Mislim da ćete se iznenaditi", rekla je Khan u videu na TikToku koji je podijelila sa svojih 271.500 pratitelja. Prvi na popisu bili su gumeni vitamini. "To su zapravo samo šećerne tablete, mogli biste isto tako pojesti neki slatkiš. Vrlo ih je lako pretjerano konzumirati i mogu dovesti do toksičnosti minerala", objasnila je Khan, piše New York Post.

Često postoji 3 do 5 grama šećera u svakom gumenom vitaminu, a gumeni bomboni obično imaju manje hranjivih tvari po porciji u usporedbi s tradicionalnim multivitaminima. Preporučuje se da provjerite naljepnice na dodacima da biste bili sigurni da gumene bombone sadrže odgovarajuću količinu hranjivih tvari i ne previše šećera i potražite certifikacijski pečat na pakiranju koji označava da su gumene bombone testirane od treće strane i da se pridržavaju preporučene doze.

#pharmacy #gummybear #gummyvitamins #supplements #needtoknow #vitamins ♬ original sound - Amina Khan @aminathepharmacist When you think your £1.50 multivitamin or vimto flavoured gummies work? 🙃 ➡️ Traditional capsules and tablets are the best. If you can’t swallow any of these, you can take the powder out of the capsule or crush the tablet and mix with food/drink. ➡️ Solution focused supplements is what you need to see real results. Best to focus on ingredients that help the actual issue. ➡️ For children, use liquids or spray supplements. ✨ My 2x award-winning Hormone Balance supplements restock is soon. Make sure to sign up to the wait list to be notified instantly - link in bio 💊 #pharmacist

Prejedanje gumenim vitaminima jednostavan je način da premašite preporučeni dnevni unos šećera i može dovesti do toksičnih razina vitamina kao što su A, D, E i K. Khan je rekla da preferira tradicionalne kapsule i tablete za odrasle i tekućine ili sprejeve za djecu. Idući na redu su opći multivitamini. "Oni sadrže pomalo svega. Neke doze nutrijenta su toliko niske da gotovo neće imati nikakav učinak na vas. Također, nisu vam svi vitamini iz multivitamina potrebni", objasnila je Khan.

Neki istraživači kažu da su multivitamini bacanje novca jer nema dokaza da smanjuju rizik od srčanih bolesti, raka ili, na primjer, preuranjene smrti. No, postoje neke iznimke. Trudnice i pothranjeni ljudi mogu imati koristi od multivitamina, iako u većini slučajeva liječnici preporučuju jednostavno uravnoteženu prehranu da biste se zasitili hranjivim tvarima. Na popisu su mjesto pronašli i multivitamini za kosu, kožu i nokte.

Dodaci prehrani posvećeni zdravlju kose, kože i noktiju postali su popularni zahvaljujući Kardashianima i reklamama na društvenim mrežama, ali Khan preferira "dodatke usmjerene na rješenja", odnosno pojedinačne vitamine ili dodatke koji ciljaju na određene zdravstvene probleme. "Na što su usmjereni ti multivitamini? Kosu, kožu ili nokte?", zaključila je Khan.