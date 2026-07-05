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jeste li znali?

NASA otkrila što se događa ako netko umre u svemiru: 'Svi moraju biti spremni na najgore'

pixabay
VL
Autor
Ana Hajduk
05.07.2026.
u 15:19

Kako se čovječanstvo priprema za osvajanje novih svemirskih horizonata, svaka mogućnost mora biti pažljivo razmotrena kako bi se osiguralo da čak i u najtežim trenucima, dostojanstvo i sigurnost ostanu prioritet.

Kako svemirske misije postaju sve ambicioznije i učestalije, povećava se i rizik od smrtonosnih nesreća koje bi mogle zadesiti astronaute. Od tehničkih kvarova, naglih padova tlaka i požara do problema s opskrbom hranom i vodom zbog kontaminacije ili kvarenja, potencijalne opasnosti su brojne. Prema izvješću Popular Sciencea, do sada je u svemiru stradalo 18 ljudi, uključujući 14 NASA-inih astronauta. U svim tim slučajevima nastradala je cijela posada, pa nije bilo potrebe za pokretanjem misija spašavanja, piše Mirror

Međutim, kako NASA planira misiju na Mars tijekom 2030-ih, priprema za moguće tragične situacije postaje sve važnija. U slučaju smrti jednog člana posade, jasno definirani protokoli postali bi ključni za sigurnost misije i očuvanje zdravlja preživjelih astronauta. NASA je pretprošle godine objavila tehnički dokument koji se bavi pitanjem smrtnosti u svemiru, naglašavajući potrebu za detaljnim planovima koji bi uključivali zaštitu preostale posade, utvrđivanje uzroka smrti i dostojanstveno postupanje s ostacima. ‘Najveći izazov bio bi osigurati sigurnost i zdravlje preživjelih članova posade’, navodi se u izvješću.

U zatvorenoj atmosferi svemirske letjelice, raspadanje tijela može predstavljati ozbiljnu biološku prijetnju. Nusproizvodi razgradnje ili potencijalni patogeni mogli bi kontaminirati zrak i opremu, ugrožavajući preostalu posadu. Zbog toga NASA preporučuje da svi astronauti prođu posebnu obuku za pravilno rukovanje tijelima, uključujući dugotrajno skladištenje ostataka. Također, izvješće naglašava da su vremenski rokovi za rukovanje tijelom ograničeni zbog prirodnih procesa raspadanja. Ambijentalni uvjeti u svemiru, poput niskih temperatura, vlažnosti, razine kisika i tlaka, dodatno utječu na brzinu razgradnje.

Ako bi astronaut preminuo tijekom svemirske šetnje, njegovo tijelo bilo bi pohranjeno u najhladnijem dijelu Međunarodne svemirske postaje (ISS) do povratka na Zemlju. U slučaju smrti na Mjesecu, ostaci bi se mogli relativno brzo vratiti. No, kod dugotrajnih misija poput putovanja na Mars, tijelo bi bilo sačuvano u specijaliziranim vrećama ili hermetički zatvorenim komorama dok povratak ne postane moguć.

Iako bi se izbacivanje tijela u svemir moglo činiti praktičnim rješenjem, takva praksa je zabranjena međunarodnim sporazumima o sprječavanju svemirskog otpada i otvara etička pitanja. Balansiranje između sigurnosti posade, poštovanja prema preminulom astronautu i očuvanja svemirskog okoliša predstavlja velik izazov za buduće misije. Kako se čovječanstvo priprema za osvajanje novih svemirskih horizonata, svaka mogućnost mora biti pažljivo razmotrena kako bi se osiguralo da čak i u najtežim trenucima, dostojanstvo i sigurnost ostanu prioritet.

Ključne riječi
smrt astronaut svemir NASA

Komentara 3

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Avatar tarana
tarana
16:12 05.07.2026.

Ide se u raj. Bog nije dalje od kojeg kilometra ili dva.

Avatar Behemot
Behemot
16:03 05.07.2026.

Nekada su astronauti umirali kao vinske mušice. To se inače zove - dao život za znanost, najviša razina ljudskog postojanja.

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
16:00 05.07.2026.

vrhunski članak NI O ČEMU. nakon čitanja znamo svu silu detalja o toj problematici...

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