Kolovoz će biti mjesec velikih prilika i ljubavnih preokreta: Što čeka vaš horoskopski znak?
Kolovoz 2026. donosi razdoblje u kojem će mnogi preispitati svoje prioritete, donijeti važne odluke i otvoriti novo životno poglavlje. Nekim horoskopskim znakovima zvijezde predviđaju napredak na poslovnom planu, drugima više sreće u ljubavi, dok će pojedini napokon pronaći vremena za odmor, obitelj i brigu o sebi. Ovaj mjesec bit će jedan od astrološki najintenzivnijih u godini jer donosi nekoliko važnih planetarnih promjena koje bi za mnoge znakove mogle biti početak novog razdoblja. U numerologiji je kolovoz, kao osmi mjesec u godini, povezan s uspjehom, osobnim razvojem, ambicijom i donošenjem važnih odluka. Mnogi će upravo tijekom ovog mjeseca zatvoriti jedno životno poglavlje i zakoračiti u novo. U nastavku doznajte što vam zvijezde predviđaju za kolovoz 2026.
Ovan: Pomrčina Sunca u Lavu donosi vam nalet energije i osjećaj da je napokon vrijeme za ostvarenje ideja koje već dugo odgađate. Ako razmišljate o promjeni posla, pokretanju vlastitog projekta ili novoj ljubavnoj priči, sredina mjeseca mogla bi biti idealan trenutak za prvi korak. Ulazak Venere u Vagu 6. kolovoza posebno će utjecati na vaše partnerske odnose. Zauzete osobe morat će pronaći bolju ravnotežu između vlastitih želja i potreba partnera, dok bi slobodni mogli upoznati osobu koja će ih osvojiti šarmom i inteligencijom. Merkur u Lavu dodat će vam samopouzdanje u razgovorima pa ćete lakše izraziti svoje mišljenje i izboriti se za ono što želite. Financije ostaju stabilne, ali izbjegavajte impulzivne kupnje krajem mjeseca.
Bik: Ulazak Venere u Vagu donosi vam više sklada u svakodnevici i priliku da konačno uspostavite ravnotežu između poslovnih obveza i privatnog života. Posljednjih mjeseci mnogo ste energije ulagali u druge, a sada će fokus ponovno biti na vašim potrebama. Na poslu biste mogli dobiti priznanje za trud koji je dugo prolazio nezapaženo. Financijska situacija postupno se popravlja, a pojedini Bikovi odlučit će uložiti u dom ili renoviranje. U ljubavi vas očekuju mirniji dani ispunjeni iskrenim razgovorima. Slobodni Bikovi mogli bi obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti ili upoznati nekoga preko prijatelja. Krajem mjeseca pomrčina Mjeseca potaknut će vas da preispitate svoj krug ljudi i udaljite se od odnosa koji vas iscrpljuju.
Blizanici: Merkur, vaš vladajući planet, tijekom kolovoza nalazi se u znaku Lava, a to donosi odlične prilike za pregovore, potpisivanje ugovora, razgovore za posao i donošenje važnih odluka. Sve što uključuje komunikaciju, učenje ili putovanja moglo bi vam donijeti uspjeh. U ljubavi ćete biti otvoreniji nego inače pa će mnogi Blizanci lako sklapati nova poznanstva. Ako ste u vezi, partner će cijeniti vašu iskrenost i spremnost na kompromis. Financije će biti stabilne, ali pripazite na veće troškove vezane uz putovanja ili tehnologiju. Ovo je mjesec u kojem ćete najviše napredovati ako se usudite suočiti s novim izazovima.
Rak: Mars ulazi u vaš znak i donosi vam više energije, odlučnosti i želje za promjenama. Imat ćete osjećaj da napokon možete preuzeti kontrolu nad situacijama koje su vas dugo frustrirale. Ipak, ista energija može vas učiniti osjetljivijima pa će biti važno ne reagirati impulzivno. Na poslovnom planu otvaraju se prilike za napredovanje ili dodatnu zaradu, posebno ako radite posao koji uključuje brigu o drugima ili kreativnost. Ljubavni odnosi postaju intenzivniji, a slobodni Rakovi mogli bi započeti vezu koja će se razvijati brže nego što su očekivali. Krajem mjeseca pomrčina Mjeseca donosi važne spoznaje i potiče vas da otpustite strahove koji vas koče.
Lav: Kolovoz je vaš mjesec, a pomrčina Sunca u Lavu označava početak novog životnog ciklusa. Mnogi Lavovi odlučit će promijeniti posao, pokrenuti vlastiti projekt ili napraviti veliki osobni iskorak. Ovo je razdoblje u kojem ćete privlačiti pažnju i ostavljati snažan dojam na ljude oko sebe. Merkur u vašem znaku olakšava komunikaciju, javne nastupe i pregovore, dok Jupiter dodatno naglašava optimizam i sreću. Ljubavni život donosi uzbuđenja, osobito slobodnim Lavovima koji bi mogli upoznati osobu s kojom će odmah osjetiti snažnu povezanost. Financije izgledaju obećavajuće, ali zvijezde savjetuju da dio novca sačuvate za jesen.
Djevica: Kraj mjeseca donosi vam novu dozu energije jer Merkur ulazi u vaš znak. Nakon razdoblja preispitivanja napokon ćete imati jasniju sliku o tome što želite na poslu, u ljubavi i privatnom životu. Ovo je odličan trenutak za planiranje jeseni i donošenje dugoročnih odluka. Na poslu će se cijeniti vaša preciznost i organiziranost, a pojedine Djevice mogle bi dobiti novu poslovnu ponudu. Ljubavni odnosi bit će mirniji nego prethodnih mjeseci, a slobodni pripadnici znaka mogli bi upoznati osobu preko posla ili zajedničkih interesa. Obratite više pozornosti na odmor jer će vam organizam tražiti više sna.
Vaga: Ulazak Venere u vaš znak jedan je od najvažnijih astroloških događaja mjeseca upravo za Vage. Planet ljubavi, ljepote i harmonije pojačava vaš šarm, samopouzdanje i želju za kvalitetnim odnosima. Slobodne Vage mogle bi upoznati osobu koja će ih osvojiti već pri prvom susretu, dok će zauzeti uspjeti riješiti nesuglasice koje ih već neko vrijeme opterećuju. Na poslovnom planu očekuju vas korisna poznanstva i suradnje koje bi se mogle pokazati važnima tijekom jeseni. Financije će biti stabilne, no izbjegavajte impulzivne kupnje, osobito krajem mjeseca. Pomrčina Mjeseca 28. kolovoza potaknut će vas da više pozornosti posvetite zdravlju i svakodnevnim navikama. Upravo male promjene u rutini mogle bi donijeti najveće rezultate.
Škorpion: Pomrčina Mjeseca krajem kolovoza snažno će utjecati na vaše emocije i potaknuti vas da završite priče koje vas već dugo opterećuju. Mogli biste konačno donijeti odluku koju ste mjesecima odgađali ili se udaljiti od ljudi i situacija koje vam više ne donose mir. Na poslu će se otvoriti prilika za dokazivanje, a trud koji ulažete napokon bi mogao biti prepoznat. Ljubavni život donosi intenzivne emocije i iskrene razgovore koji će odnose učiniti stabilnijima. Slobodni Škorpioni mogli bi se zaljubiti u osobu koju već neko vrijeme poznaju, ali su je dosad gledali isključivo kao prijatelja.
Strijelac: Merkur ulazi u Lava i donosi vam pojačanu želju za učenjem, putovanjima i istraživanjem novih prilika. Ovo je odličan mjesec za planiranje godišnjeg odmora, upisivanje edukacije ili pokretanje projekta koji zahtijeva kreativnost i komunikaciju. Ljubavni život bit će ispunjen spontanošću i uzbuđenjima. Slobodni Strijelci mogli bi upoznati zanimljivu osobu tijekom putovanja ili preko društvenih mreža, dok će zauzeti ponovno probuditi romantiku u vezi. Financijska situacija ostaje stabilna, ali zvijezde savjetuju oprez s većim ulaganjima pred kraj mjeseca.
Jarac: Pomrčina Sunca potaknut će vas da preispitate dugoročne planove, osobito one povezane s karijerom i financijama. Mnogi Jarčevi upravo će tijekom kolovoza donijeti odluku koja će imati velik utjecaj na ostatak godine. Na poslu biste mogli dobiti novu odgovornost ili ponudu koja će zahtijevati izlazak iz zone komfora, ali će se dugoročno pokazati vrlo isplativom. U ljubavi će iskren razgovor riješiti nesporazume koji su se gomilali posljednjih mjeseci. Slobodni Jarčevi mogli bi se ponovno povezati s osobom iz prošlosti, no prije donošenja odluke dobro razmislite želite li toj priči dati novu priliku.
Vodenjak: Ulazak Venere u Vagu donosi vam više optimizma i potrebu za druženjem, putovanjima i upoznavanjem novih ljudi. Ovo je razdoblje u kojem ćete lako sklapati nova prijateljstva, ali i poslovne kontakte koji bi vam kasnije mogli biti od velike koristi. Partnerski odnosi dolaze u prvi plan, a zauzeti Vodenjaci uspjet će pronaći bolju ravnotežu između poslovnih obveza i privatnog života. Na poslu se otvara mogućnost suradnje s ljudima iz druge sredine ili rada na projektu koji će proširiti vaše iskustvo. Krajem mjeseca pripazite na troškove i izbjegavajte nepotrebne financijske rizike.
Ribe: Pomrčina Mjeseca događa se upravo u vašem znaku i označava završetak jednog važnog životnog ciklusa. Mnoge Ribe osjetit će potrebu da otpuste ono što ih više ne ispunjava, bilo da je riječ o poslu, odnosu ili navici koja ih koči. Iako će promjene u početku djelovati zahtjevno, dugoročno će donijeti veliko olakšanje. Ljubavni odnosi postat će iskreniji i stabilniji, a slobodne Ribe mogle bi upoznati osobu s kojom će odmah osjetiti snažnu emocionalnu povezanost. Na poslovnom planu očekuju vas prilike za napredovanje ili početak suradnje koja će vam otvoriti nova vrata. Posljednji dani kolovoza idealni su za odmor, opuštanje i donošenje odluka koje će obilježiti ostatak godine.