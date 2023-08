Djevojka ga je ostavila zbog druge žene: 'Nikada nije pokazala da ima takve sklonosti'

Prije nekoliko tjedana me djevojka ostavila nakon pet godina veze. Znao sam već neko vrijeme da se nešto s njom događa jer se ponašala drugačije i često je izlazila s prijateljicama, a onda mi je jednog vikenda rekla da više nije sretna i da ne i dalje biti sa mnom, napisao je anonimni muškarac psihoterapeutkinji i Mirror kolumnistici Colleen.

Od tada on, kaže, pokušava 'sastaviti' svoj život i nije mu bilo lako, a prošli je tjedan doživio još jedan šok kad mu je prijatelj rekao da se njegova bivša počela viđati s drugom ženom i da je veza među njima ozbiljna.

'Ne mogu to shvatiti. Tijekom svih ovih zajedničkih godina niti jednom ničim nije pokazala da voli žene. Osjećam se kao budala. Gledao sam malo njezine društvene mreže i vidio da ima puno fotografija na kojima je s tom ženom. Pokušao sam razgovarati s njom kako bih shvatio što se događa, ali ne odgovara na moje pozive...', ispričao je.

'Kao da joj proteklih pet godina nije apsolutno ništa značilo ili kao da uopće nisam postojao' - kaže on i pita: 'Što da radim i kako da idem dalje kad mi ona ne želi ništa ni objasniti?'.

'Ići ćete dalje jer morate, a nikakvo vam objašnjenje u ovom trenutku neće pomoći da se bolje osjećate', kaže Colleen, 'Možda vam ne želi objasniti, a možda se boji da će vas još više povrijediti ili da ćete se svađati ako čujete njene razloga, a s tim nećete ništa postići. Ona izbjegava sukob i to, na žalost, može raditi jer je vaša veza gotova. Ne možete pobjeći od toga, gubitak osobe koju volite je uvijek bolan, ali ponekad morate, radi vlastitog razuma i dobrobiti, stvari jednostavno pustiti'.

'To ne znači da je vaša veza bila šala - u nekom ste ju trenutku voljeli i ona je voljela vas - no na kraju je odlučila da ipak želi nešto drugačije. Možda je i sama tek nedavno otkrila svoju biseksualnost, kad je upoznala tu ženu, ili ju je možda dugo potiskivala. No, bez obzira na razloge, očito ne želi razgovarati i pokušajte to poštivati i što prije krenuti dalje, u potrazi za vlastitom srećom', poručila mu je terapeutkinja.

